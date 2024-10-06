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Hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü

Aydın'ın Germencik ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ekim 2024 07:12, Son Güncelleme : 06 Ekim 2024 07:26
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Hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü

T.E'nin kullandığı 09 ANP 033 plakalı hafif ticari araç, Ömerbeyli mevkisinde Halil İbrahim Taşdemir'in kullandığı 45 AAF 809 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet yola savruldu.

Haber verilmesiyle bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasındaki Asuman Esen hayatını kaybetti.

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