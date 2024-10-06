İsrail yandaşları abarttı: Sıra Türkiye'deki üniversiteye geldi

İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırıları sürerken, Fransa'da 6 milletvekili inanılmaz bir mektup kaleme aldı. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin şehit edilmesinden sonra sosyal medya hesabı X üzerinden başsağlığı paylaşımı yapan Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şeymus Demir'in şehit Heniyye ile ilgili paylaşımları gerekçe gösterildi. Türkiye'de İslam adını taşıyan tek eğitim kurumu olan üniversitenin çalışmalarını 'terörizmi yücelten ve antisemitizmi teşvik eden' olarak nitelendiren 6 milletvekili, AB Komisyonu'na gönderdiği mektupta, "Bu üniversiteye tahsis edilen Avrupa fonlarının ödemesini ne zaman askıya almayı planlıyorsunuz?" diye sordu.

İŞTE O 6 İSİM

Aralarında 2014'ten beri Avrupa Parlamentosu üyesi olarak görev yapan Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy döneminde Aileden Sorumlu Bakan Nadine Morano başta olmak üzere François Xavier Bellamy, Isabelle Le Callennec, Laurent Castillo, Christophe Gomart, Celine Imart olmak üzere 6 vekil, Avrupa Birliği'nin Erasmus+ programı kapsamında üniversiteye verilen desteklerin kesilmesini istedi.

AVRUPA İLKELERİNE AYKIRIYMIŞ

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen'a hitaben yazılan mektupta, Avrupa Birliği'nin Erasmus+ programı kapsamında, yöneticilerinin en temel Avrupa ilkelerine tamamen aykırı açıklamalarda bulunduğu bir yabancı üniversiteyi entegre ettiği ve finanse ettiğine dikkat çekilerek, "Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Sayın Erdoğan'ın rejimi tarafından kurulmuş olup, Rektör Demir tarafından yönetilmektedir. Bu İslam ilahiyatı profesörü, intifadaya çağrıda bulunmak, Avrupa Birliği tarafından resmi olarak terör örgütü olarak tanınan Hamas'ı 'direnişinde' desteklemek ve İsrail'i 'dünyanın tanık olduğu en kötü katliamların sorumlusu' olarak suçlayarak düzenli olarak söz almıştır" denildi. Üniversitenin sözde 'terörizmi yücelten ve antisemitizmi teşvik eden' bu açıklamalara rağmen, Avrupa Komisyonu'nun Erasmus+ programına katılımını yeni doğrulandığına işaret edilen mektupta, "Avrupa'nın Gaziantep Üniversitesi'nin sorumluluğu altında birkaç Avrupa üniversitesini içeren bir araştırma projesine 250 bin euro tutarında finansman sağladığı da yakın zamanda duyurulmuş, ayrıca bu kuruluşun Avrupa Dayanışma Birliği (ESC) programına katılımı da açıklanmıştır. Komisyonun, terörist bir hareketle bağlantılı İslamcılar tarafından yönetilen bir kuruma desteğini onaylaması, en basit ifade ile şoke edici ve tahammül edilemez" denildi.

AYRILIKÇILIĞI YAYIYORLAR İDDİASI

Üniversitenin kadın ve erkek arasındaki eşitlik gibi Avrupa Birliği değerlerine temelden karşı olduğunu savunan mektupta, "Bu nedenle, Avrupa'yı yok etmekle tehdit eden güçlere, İslamcılığı, antisemitizmi ve ayrılıkçılığı ülkelerimize kadar yayarak görünürlük ve kaynak sağlamaktadır. Bu İslami üniversitenin finanse edilmesi, Erasmus+ üniversite değişim programına ciddi bir müdahale niteliğindedir. Bu program, Avrupa'daki öğrencilerin, yüksek öğrenim sürecinde, eğitimsel, profesyonel ve kişisel gelişimlerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Avrupa gençliğinin böyle bir tehlikeye atılması kabul edilemez bir hatadır" denildi. Mektupta, Gazze İslam Üniversitesi veya Al Sharg Forum STK'sının finansmanından sonra, uluslararası İslamcı ağlarla siyasi olarak bağlantılı derneklerin Avrupalı kurumlarla düzenlenen etkinliklerin ardından bu durumun, demokratik sistemlere yönelik düşmanca müdahaleler riski konusunda ek bir uyarı teşkil ettiği öne sürüldü.

Öte yandan Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi hakkında Fransız basınında makaleler yer aldı. Makalelerde yine Gazze hazımsızlığı gözler önüne serildi.

AYBİKE EROĞLU