Meteoroloji uyardı: Bu bölge ve illerde yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı ile İzmir'in kuzey kesimleri ve Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının batı bölgelerde 1-3 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI :Yapılan son değerlendirmelere göre; Kırklareli çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.