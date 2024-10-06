Sosyal medyada 18 yaş altına sınırlı erişim!

Sabah'tan Ceyda Karaaslan'ın haberine göre; Dünya genelinde en çok kullanılan sosyal medya platformlarının başında gelen Instagram için çocuklar ve gençler özelinde bir dizi önlemler alınacak.

Instagram'ın ABD, Kanada, İngiltere ve Avustralya'da başlattığı "Genç hesaplar" uygulaması Ocak 2025 itibarıyla Türkiye'de de hayata geçirilecek.

Yeni uygulamayla 18 yaş altı kullanıcıların içeriklere erişimi ve diğer kullanıcılarla etkileşimlerine ciddi bir sınırlama geliyor. Bu uygulama ebeveyn kontrolüne olanak tanıyacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada çocukların pedagojik gelişimlerine zarar veren sosyal medya uygulamalarıyla ilgili yeni tedbirler alacaklarını açıklamıştı.



NASIL ÇALIŞACAK?

Ocak 2025 itibarıyla 18 yaş altı kullanıcıların hesapları otomatik olarak "genç hesabına" dönüştürülecek. Kullanıcılar yalnızca takipleştikleri kişilerle mesajlaşabilecek.

"Keşfet" ve "Reels" içerikleri filtrelenecek. Şiddet içerikleri, kozmetik ve makyaj ürünleri ve hassas içerikler karşılarına çıkmayacak.

Kullanıcıların kısıtlamaların kaldırabilmeleri için hesaplarını bir ebeveyn hesabına bağlamaları gerekecek.



AKŞAM 10'DAN SONRA UYKU MODU

Bu hesaplar saat 22.00 ile 07.00 arasında uyku moduna girecek. Bu sürede gelen mesaj ve bildirimler sessize alınacak ve mesajlara otomatik yanıt verilecek.

Gençlere, günlük 60 dakikayı aşan durumlarda uygulamadan çıkmalarını söyleyen bildirimler gönderilecek.



NASIL TESPİT EDİLECEK

Meta, kendisini 18 yaşından büyük kaydeden kullanıcıları geliştirdiği yeni teknolojilerle tespit edip, hesaplarını kısıtlı hesaplara dönüştürecek.

EBEVEYN KONTROLÜ

Ebeveynler, hesapları denetleyebilecek, çocuklarının ayarlarını yönetebilecek ya da kendilerinin yönetmelerine izin verebilecek. Çocuklarının hangi içeriklerle ilgili başlıkları seçtiğini görebilecek.

Ebeveynler ayrıca çocuklarının son bir haftada hangi kullanıcılar ile mesajlaştıklarını görebilecek. Ancak mesajların içeriğine erişemeyecek.



Ebeveynler çocuklarının uygulamayı kullanma sürelerini belirleyip, belirli saat aralıklarında Instagram'a girmelerini engelleyebilecek.



