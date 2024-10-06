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Ev sahibi artık 'müşteri' seçiyor! O meslek grubuna kiralık ev yok

Son dönemde artan ev sahibi-kiracı anlaşmazlıkları, kiralık konut arayışındaki avukatları da sıkıntılı bir sürece soktu. Sektör uzmanlarına göre ev sahipleri, avukatlara kiralama yapma konusunda çekingen davranıyor. Konut sahiplerinin favori grubunu ise öğrenciler oluşturuyor.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 06 Ekim 2024 09:05, Son Güncelleme : 06 Ekim 2024 09:09
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Ev sahibi artık 'müşteri' seçiyor! O meslek grubuna kiralık ev yok

Özellikle son 3 yılda kiralara yapılan gelişigüzel ve fahiş zamlar, kiracılar ile ev sahipleri arasındaki davaların artmasına sebep oldu. Anlaşmazlıkların sık sık gündeme gelmesi, kiralık ev arayışındaki avukatları da dolaylı yoldan mağdur etti. Sektörün önde gelen isimleri, son dönemde ev sahiplerinin özellikle avukatlara kiralama yapmaktan kaçındığını dile getirdi.

Uzmanlar, avukatların tüm hukuki hakları ve atılabilecek adımları kapsamlı şekilde bilmeleri sebebiyle bu durumun ortaya çıktığını savunuyor.

'İPİN UCU BENDE OLSUN' MANTIĞI

Kiralık konut piyasasında yaşanan bu durumu SABAH'a yorumlayan Tüketici Konfederasyonu Emlak Komisyonu Başkanı Bora Tren, "Avukatlara yönelik bu tutumu son dönemde maalesef çok sık duyuyoruz. Ev sahipleri bildiğiniz gibi artık konutu kiraya verirken çıkış taahhütnamesi gibi çeşitli şartlar öne sürerek 'ipin ucu bende olsun' mantığında hareket ediyor.Avukatlar da bu konuda hukuki bilgiye sahip olduğu için bir çekingenlik hali oluşuyor" şeklinde konuştu.

EV SAHİBİ, 'ÖĞRENCİ' İSTİYOR

Ev sahiplerinin en çok talep ettiği kiracı kesimini de açıklayan Tren, "Ev sahiplerinin konutlarını en çok kiraya vermek istediği grup, öğrenciler. 2-3 sene kalıp ardından evi boşaltacak olan kiracılar, daha kazançlı grup olarak görülüyor. Bunun yanı sıra öğrenciler genellikle bir araya gelip toplu şekilde kaldıkları için, konut sahipleri kira bedellerini daha yüksek talep etme fırsatı yakalıyor" değerlendirmesinde bulundu.

POLİSLER DE MUZDARİP

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Hakan Akçam da ev sahiplerinin en istemediği kiracı kesiminin avukatlar olduğunu dile getirerek, "Ev sahipleri özellikle son dönemde avukatlara kiralık ev vermekten kaçınıyor. Bildiğiniz gibi ev sahibi-kiracı anlaşmazlıklarının çok arttığı bu süreçte, haklarını daha iyi bilmeleri sebebiyle avukatlara karşı bir önyargı var. Bu da ev arayışındaki avukat vatandaşlarımız arasında bazı mağduriyetlerin baş göstermesine sebep oluyor.

MURATHAN YILDIRIM

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