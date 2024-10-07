'İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı' açıklandı

Yönetim Kurulu Başkanı açıkladı: TOGG satılacak mı?
Yönetim Kurulu Başkanı açıkladı: TOGG satılacak mı?
ATM'ler enflasyona yenildi: Para çekmek daha maliyetli
ATM'ler enflasyona yenildi: Para çekmek daha maliyetli
AYM'den KHK'lıların tazminat talebinde bulunamayacağını öngören hükme iptal
AYM'den KHK'lıların tazminat talebinde bulunamayacağını öngören hükme iptal
Bakan Bayraktar'dan elektrik ve doğal gaza zam açıklaması
Bakan Bayraktar'dan elektrik ve doğal gaza zam açıklaması
Makamında öldürülen tarım müdür vekilinin katil zanlısı yakalandı
Makamında öldürülen tarım müdür vekilinin katil zanlısı yakalandı
Bakanlıktan 'Sıla bebek' açıklaması: Adalet önünde hesap verecekler
Bakanlıktan 'Sıla bebek' açıklaması: Adalet önünde hesap verecekler
Karadeniz'deki doğal gaz üretimi 20 milyon metreküpe çıkacak
Karadeniz'deki doğal gaz üretimi 20 milyon metreküpe çıkacak
1 kuruşluk borç için haciz gönderen yetkili görevden alındı
1 kuruşluk borç için haciz gönderen yetkili görevden alındı
'Hitler nasıl durdurulduysa Netanyahu da durdurulacak'
'Hitler nasıl durdurulduysa Netanyahu da durdurulacak'
EKK'den OVP açıklaması: Ekonomideki kazanımlar kalıcı hale gelecek
EKK'den OVP açıklaması: Ekonomideki kazanımlar kalıcı hale gelecek
Bakan Uraloğlu'ndan Discord açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan Discord açıklaması
Soykırımın birinci yılı etiketi dünya gündemine girdi
Soykırımın birinci yılı etiketi dünya gündemine girdi
Cevdet Yılmaz: Adaletin sesi olmaya devam edeceğiz
Cevdet Yılmaz: Adaletin sesi olmaya devam edeceğiz
Recai Kutan hayatını kaybetti
Recai Kutan hayatını kaybetti
Ekmekte fahiş fiyat artışına 1 milyon liraya kadar ceza
Ekmekte fahiş fiyat artışına 1 milyon liraya kadar ceza
Otomotiv ihracatında rekor
Otomotiv ihracatında rekor
AFAD duyurdu: Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da pazartesi trafiği
İstanbul'da pazartesi trafiği
Bakan Şimşek açıkladı: KOBİ'lere 2,3 milyar dolarlık kaynak
Bakan Şimşek açıkladı: KOBİ'lere 2,3 milyar dolarlık kaynak
KOBİ'de 'takip' büyüyor
KOBİ'de 'takip' büyüyor
Soykırımda bir yıl: İsrail, Gazzeyi hayalet bölgeye çevirdi
Soykırımda bir yıl: İsrail, Gazzeyi hayalet bölgeye çevirdi
Altın kaçakçılığı tarihi zirvesini yaşıyor
Altın kaçakçılığı tarihi zirvesini yaşıyor
Tarım Bakanlığından yeni adım, artık satılamayacak
Tarım Bakanlığından yeni adım, artık satılamayacak
Türkiye Buluşmalarından ilginç sonuçlar çıktı
Türkiye Buluşmalarından ilginç sonuçlar çıktı
AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
Üniversite öğrencilerinden tam şarjla 100 km gidebilen elektrikli araç
Üniversite öğrencilerinden tam şarjla 100 km gidebilen elektrikli araç
Kız yurdunda şüpheli erkek alarmı
Kız yurdunda şüpheli erkek alarmı
Firari hükümlü, yakınlarıyla polise saldırdı
Firari hükümlü, yakınlarıyla polise saldırdı
Marmara Adası İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü
Marmara Adası İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü
Özgür Özel'den milyonları ilgilendiren asgari ücret mesajı
Özgür Özel'den milyonları ilgilendiren asgari ücret mesajı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

'İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı' açıklandı

İzmir Körfezi Bilim Kurulunca hazırlanan 15 maddelik, İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı kamuoyuyla paylaşıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ekim 2024 17:51, Son Güncelleme : 07 Ekim 2024 18:17
Yazdır
'İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı' açıklandı

İzmir İktisat Kongresi binasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve 35 akademisyenden oluşan İzmir Körfezi Bilim Kurulu üyesinin katıldığı "İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı Toplantısı" tamamlandı.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Bilim Kurulunca hazırlanan 15 maddelik İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı'na ilişkin detayları duyurdu.

Budak, 7'si acil eylem planı ile kalan 8'i kısa vadeli eylem planı maddelerinde İzmir Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşların sorumluluk alanlarına göre atması gereken adımları sıraladı.

Acil Eylem Planı maddeleri şu şekilde:

"1- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'ni mevzuata ve tekniğe uygun işletecek. Büyükşehir Belediyesi tesisin 4. fazını hizmete alacak. Tesisteki Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri'ni (SAİS) aktif hale getirecek. By-Pass hattını kapatıp taşkın savağına (kapasite fazlası suyun deşarj edileceği alana) dönüştürecek. Taşkın savağını da SAİS ile izleyecek.

2- İzmir Büyükşehir Belediyesi, İç Körfez'e akan derelerde temizlik yapacak.

3- İzmir Körfezi'nde, tüm atık su ve yağmur suyu hatlarına yapılan bağlantılar Büyükşehir Belediyesi tarafından kontrol altına alınacak. Karasal ve gemi kaynaklı tüm deşarjlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından izlenecek ve denetimler sıkılaştırılacak.

4- Büyükşehir Belediyesi, Körfez'deki ana kuşaklama kanalı ve kollektörler başta olmak üzere tüm atık su hatlarında ve terfilerde temizlik, bakım onarım gibi iyileştirmeleri yapacak.

5- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) "Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği", karbon, azot ve fosfor parametrelerini de içerecek şekilde Bakanlık koordinesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından revize edilecek.

6-Bakanlık, Körfez'deki kirliliğin izlenmesi amacıyla "Bulut Temelli Bilgi Paylaşım Sistemi"ni oluşturacak.

7- "Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı" kapsamında İzmir Körfezi izleme ağı yine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından genişletilecek."

Rektörü Budak, Kısa Vadeli Eylem Planı maddelerini ise şu şekilde sıraladı:

"8- İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlar Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin deşarj yerinin İç Körfez'e en az etkisi olacak şekilde Bilim Kurulu görüşleri doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi ve Bakanlık koordinesiyle yeniden değerlendirilecek.

9- İç Körfez'e ulaşan derelerin rüsubat (tortu) ve sediment kontrolünün sağlanması amacıyla seki-eşik, tersip bendi ve bunun gibi sistemlerin değerlendirilerek uygun olanlar İzmir Büyükşehir Belediyesi ve DSİ Genel Müdürlüğü'nce hayata geçirilecek.

10- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı" kapsamında erken uyarı sistemlerinin Körfez için kullanılabilirliğini araştıracak.

11- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Körfezi'nde dip çamuru temizliği yapılması durumunda ortaya çıkarılacak tarama malzemesinin çevresel yönetiminin değerlendirilmesini belirleyecek.

12- Tarım ve Orman Bakanlığı, Körfez'de deniz suyunu filtreleyebilecek deniz canlılarına yönelik yeni düzenlemeler yapacak.

13- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Körfez'in ekosisteminin daha iyi anlaşılmasına yönelik araştırma ve izleme çalışmalarını başlatacak.

14- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Bilim Kurulu, kirlilikle biyolojik mücadelede dereler ve denizin oksijenini artırmak için dünyada kabul görmüş örneklerin uygulanabilirliğini değerlendirecek.

15- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde kamu kurum ve kuruluşları üniversite ve STK'lar, İzmir Körfezi'nin korunması, su verimliliği, deniz çöpleri vb. konularda farkındalığın artırılması amacıyla sürekli eğitim programları yürütecek."

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı'nı hazırlayan bilim insanlarına teşekkür etti, çalışmanın hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Varank, hazırlık çalışmaları devam eden "orta ve uzun vadeli eylem planı"nın kasım ayı sonunda Bilim Kuruluyla birlikte açıklanacağını söyledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber