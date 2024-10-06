Kar vaadiyle müşterilerini dolandırdığı iddia edilen kuyumcu tutuklandı

Arifiye Mahallesi Kuyumcular Sokak'taki dükkanına gelen yaklaşık 30 müşterisine sattığı altınların kendisinde kalması halinde kar payı verebileceği vaadinde bulunduktan sonra emanet aldığı altınlarla kaçtığı gerekçesiyle gözaltına alınan kuyumcu F.G'nin (45) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen F.G, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yaklaşık 25 milyon lira değerindeki altınları emanet alarak, dükkanı kapatıp ortadan kaybolan kuyumcu F.G'ye ulaşamayan müşterileri, durumu polise bildirmiş, şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir evde yakalanmıştı.