Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ekim 2024 12:59, Son Güncelleme : 06 Ekim 2024 12:59
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Terörist neredeyse hedefimiz orası. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz."