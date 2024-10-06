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AK Parti'den emekli maaşı açıklaması

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, katıldığı bir TV programında emekli maaşları ile ilgili önemli açıklamada bulundu. Güler, 2024 ve 2025 yıllarında emekli olacaklar arasında oluşacak maaş farklarına ilişkin yapılacak çalışmaya yönelik son gelişmelere de değindi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Ekim 2024 13:05, Son Güncelleme : 06 Ekim 2024 13:08
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AK Parti'den emekli maaşı açıklaması

Emekli adaylarının gözü 2024-2025 yılı maaş farkına yönelik yapılacak düzenlemeye çevrildi. Ekonomi yönetimi çalışmalarını hızlandırırken, alternatif çözümler üzerinde durulduğu dile getirildi. Konu ile ilgili bir dikkat çeken açıklama daha geldi. Kanal7'ye konuşan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler önemli noktalara değindi. Güler'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde: "Sosyal güvenlik kurumu başkanlığı içerisinde Emekli Sandığı, memurlar ayrı bir statüye tabi, kamu işçileri ayrı bir statüye tabi, SGK, Bağkur ayrı bir statüye tabi. Bunlar bakıldığında hepsinin 2024-2025 gibi fark olduğunu görmedik.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA RAPOR ORTAYA ÇIKAR"

Bazıları için yaş ve süre açısından çok az etkiliyor, bazılarında fazla etkiliyor gibi bir durum var. Etki analizini iyi ortaya koyalım, kaç kişi etkileniyor? 2024'te emekliliği hak etmiş kaç kişi var? Aralarındaki maaş bağlama oranlarından kaynaklı olarak enflasyon farkı yansıtılmasından mı farklılık var, yoksa kanun düzenleme ile beraber başka bir durum mu söz konusu? Şu an arkadaşlarımız çalışıyor. Sayısal veriler ortaya çıktıktan sonra yol haritası çıkaracağız. Hakkaniyetli, adil, sürdürülebilir, kimseye haksızlık etmeden Çalışma Bakanlığımız ve Hazine ve Maliye Bakanlığımız beraber çalışıyorlar. Önümüzdeki haftalarda rapor ortaya çıkar.

'YASAL DÜZENLEME GEREKİRSE BAKACAĞIZ'

Bir kişi bile olsa ne ise durumu görelim. Mevcut emeklilerle alakalı değil, 2024 itibarıyla emekliliği hak etmiş, çalışma hayatına devam ediyor. Bu 2025'e 2026'ya 2027'de sonraki yıllarda emeklilik söz konusu olduğunda farklılık arz edebilir mi? Farklılık arz etse bile bir mağduriyete sebebiyet verebilir mi? Bunu göreceğiz. Makul bir çözümü yasal düzenleme gerekirse bakacağız.

"GEÇMİŞTEN GELEN BİRÇOK YÜK VAR"

Sosyal güvenlik ihtiyacı kesinlikle var. Bizim günümüzün en özel kavramı sürdürülebilirliktir. Daha hakkaniyetli bir emeklilik sistemini hayata geçirmemiz lazım. Gelişmiş batı toplumlarına bakın, 45'li 50'li yaşlarda emekli olamazsınız orada. EYT var, geçmişten gelen birçok yük var. Merkezi bütçemizden her yıl çok yüksek miktarda bir kaynağı hem düşük emekli maaşı alan emeklilerimize yönelik olarak destekleyerek onları 12.500 liraya tamamlamaya çalışıyoruz. Bizim yeniden prim miktarını, yaşı konuşmamız lazım. Geçmişten bugüne kadar biz bunu nasıl sürdürebiliriz? Daha gerçekçi primleri nasıl toplayabiliriz? Bunların hepsini konuşmamız lazım.

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