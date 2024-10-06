Platonik aşık katliam yaptı: 2 ölü, 1'i polis 3 yaralı

YÖK'ten 'Üniversite sistemi değişiyor' haberine yalanlama
YÖK'ten 'Üniversite sistemi değişiyor' haberine yalanlama
AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
3 bin sanal pos kapatıldı, 280 bin banka hesabı MASAK radarına takıldı
3 bin sanal pos kapatıldı, 280 bin banka hesabı MASAK radarına takıldı
AK Parti, yeni kanun tekliflerini Meclis gündemine taşıyacak
AK Parti, yeni kanun tekliflerini Meclis gündemine taşıyacak
Yargıtay 'midesiz' sözcüğünü hakaret saymadı
Yargıtay 'midesiz' sözcüğünü hakaret saymadı
TBMM'de yoğun mesai başlıyor: İşte gündem maddeleri
TBMM'de yoğun mesai başlıyor: İşte gündem maddeleri
Bakanlıktan pompalı tüfekle hastane basılmasına açıklama
Bakanlıktan pompalı tüfekle hastane basılmasına açıklama
Ev sahibi artık 'müşteri' seçiyor! O meslek grubuna kiralık ev yok
Ev sahibi artık 'müşteri' seçiyor! O meslek grubuna kiralık ev yok
Özel hastaneler hemşire bulamıyor!
Özel hastaneler hemşire bulamıyor!
İsrail yandaşları abarttı: Sıra Türkiye'deki üniversiteye geldi
İsrail yandaşları abarttı: Sıra Türkiye'deki üniversiteye geldi
Mağdur sayısı hızla artıyor! Banka dolandırıcılığını dünya nasıl çözdü?
Mağdur sayısı hızla artıyor! Banka dolandırıcılığını dünya nasıl çözdü?
'Kadına şiddet uygulayanlara nefes aldırmayacağız'
'Kadına şiddet uygulayanlara nefes aldırmayacağız'
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Yeni isimlerle kadrolarımızı tahkim edeceğiz'
'Yeni isimlerle kadrolarımızı tahkim edeceğiz'
Sıla bebekten kötü haber
Sıla bebekten kötü haber
KIZILELMA'nın seri üretimi başladı
KIZILELMA'nın seri üretimi başladı
Bakan Işıkhan'dan enflasyon mesajı
Bakan Işıkhan'dan enflasyon mesajı
Mahkeme, hastane yolunda kesilen radar cezasını iptal etti
Mahkeme, hastane yolunda kesilen radar cezasını iptal etti
İstanbul'da öldürülen 2 kadının cenazesi defnedildi!
İstanbul'da öldürülen 2 kadının cenazesi defnedildi!
Asgari ücret artışını beklemeden fiyatları değiştirdiler
Asgari ücret artışını beklemeden fiyatları değiştirdiler
Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı ben değilim
Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı ben değilim
İşte İstanbul'un en fazla ve en az değerlenen ilçeleri
İşte İstanbul'un en fazla ve en az değerlenen ilçeleri
Bakan Göktaş'tan Fatih'teki vahşete ilişkin açıklama
Bakan Göktaş'tan Fatih'teki vahşete ilişkin açıklama
Meclis'te İsrail Oturumu: İki bakan Salı günü Genel Kurul'a bilgi verecek
Meclis'te İsrail Oturumu: İki bakan Salı günü Genel Kurul'a bilgi verecek
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
'TÜİK ile ENAG'ın farkı, kırmızı ile yeşil elma kadar'
'TÜİK ile ENAG'ın farkı, kırmızı ile yeşil elma kadar'
Türkiye Buluşmaları Erdoğan'la son buluyor
Türkiye Buluşmaları Erdoğan'la son buluyor
Liselere 3+1 diploma geliyor
Liselere 3+1 diploma geliyor
Karahan, 'kriz yok' dedi, faizde indirim seneye kaldı
Karahan, 'kriz yok' dedi, faizde indirim seneye kaldı
Türkiye'den İsrail'e karşı ortak savunma hattı
Türkiye'den İsrail'e karşı ortak savunma hattı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Platonik aşık katliam yaptı: 2 ölü, 1'i polis 3 yaralı

Tekirdağ'da Fatma Özdemir isimli kadına platonik aşk besleyen adam katliam yaptı. Arkadaşı ile çay içen genç kadını kurşun yağmuruna tutan zanlı daha sonra iş yerine gidip 2 kişiyi vurdu. Kaçarken polise yakalanan şahıs silahını bırakırken de bir memuru yaraladı. Feci olayda 2 kişi canından oldu, 1'i polis 3 kişi de yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Ekim 2024 13:14, Son Güncelleme : 06 Ekim 2024 13:14
Yazdır
Platonik aşık katliam yaptı: 2 ölü, 1'i polis 3 yaralı

Olay, önceki gün 12.30 sıralarında Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. 33 yaşındaki Eren Uzuner, uzun süredir platonik bir aşk beslediği Fatma Özdemir'i çay ocağında otururken silahla hedef aldı. Saldırgan önce, yanında oturan Barkın Perçin'e silahını doğrultarak kafasına ateş etti. Ardından kıza yönelerek kurşun yağdırmaya devam etti.

İŞ YERİNE GİRİP ARKADAŞLARINI VURDU
Saldırgan Eren Uzuner, daha sonra çalıştığı yere giderek, iş arkadaşları olduğu iddia edilen S.D. ve N.Ç.K.'yı vurdu. Polis iş yerinin sevkiyat aracı ile kaçmaya çalışan zanlının peşine düştü. Çevre yoluna doğru ilerleyen Eren Uzuner, burada polis tarafından durdurulmak istendi. Kaçışı sırasında polis ekipleri tarafından silahını bırakması yönünde yapılan uyarıya cevap verdi. Yere bıraktığı silahı ateş aldı, bir polis ayağından vuruldu.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 1'İ POLİS 3 KİŞİ YARALANDI
Kafasından vurulan Barkın Perçin (34) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Fatma Özdemir, S.D., N.Ç.K. ve bir polis memuru hastaneye kaldırıldı. Fatma Özdemir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OLAYIN ARDINDAN PLATONİK AŞK ÇIKTI
İddiaya göre, saldırgan Eren Uzuner'in, bir süredir Fatma Özdemir'e platonik aşık olduğu ve bu aşkın karşılıksız kalması üzerine saldırıyı planladığı öne sürüldü. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandıktan sonra geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Eren Uzuner, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber