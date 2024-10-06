Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 52,08 kilometre uzaklıkta olduğu öğrenildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ekim 2024 15:29, Son Güncelleme : 06 Ekim 2024 16:49
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı saat 15.08'de, yerin 24,16 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Sarsıntının merkez üssünün Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine uzaklığı 52,08 kilometre olarak ölçüldü.
Deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.