Türkiye, Filistin için sokağa döküldü! İsrail'e lanet okundu, Filistin'e destek verildi

İsrail ordusunun, Başbakanları Binyamin Netanyahu'nun emriyle Filistin topraklarına topyekun saldırısının 1. yılı Türkiye'de anıldı. Yurt genelinde 60'dan fazla ilde Filistin'e destek yürüyüşleri düzenlendi.

İSTANBUL, ÜSKÜDAR'DA TOPLANDI

İstanbullular, 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail soykırımının Gazze'de 1 yıldır devam etmesine karşı ayaklandı. Üsküdar'da toplanan büyük kalabalık Filistin'e destek verdi.

İsrail'e lanet okuyan binlerce gösterici, ateşkes için çağrıda bulundu.

ANKARA, FİLİSTİN İÇİN AYAKLANDI

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırıları nedeniyle Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve Gazzelilere destek olmak amacıyla Ankara'da "Soykırıma İsyan Filistin Destek Yürüyüşü" düzenlendi.

"DİRENİŞE SELAM, SİYONİZME LANET"

Kırıkkale'de de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla "Direnişe Selam, Siyonizme Lanet" etkinliği düzenlendi.

Kırıkkale'de öğle namazı sonrası Nur Camii avlusunda toplanan sivil toplum kuruşu üyeleri ile vatandaşlar, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail ve ABD aleyhine slogan attı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından grup adına basın açıklamasını okuyan Diyanet-Sen Kırıkkale Şube Başkanı Murat Çiğdemtepe, İsrail'in 365 gündür Gazze'de soykırım yaptığını anımsattı.

ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR MEYDANI TAŞTI

Niğde'de Sivil Toplum Platformu öncülüğünde Derbent Kavşağı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla çeşitli sloganlar atarak Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada grup adına basın açıklamasını okuyan Sivil Toplum Platformu Sözcüsü Veysel Aşkın, çocukları öldürmeyi itikatlarının gereği sayan devlet görünümlü sapkın İsrail'in, emperyalist sistemin koruması altında bölgeyi kan gölüne çevirdiğini ve soykırım siyasetini bütün bölgeye yaydığını dile getirdi.

Tarihin hiçbir döneminde ve dünyanın başka hiçbir yerinde katilin, soykırımcının bu kadar desteklendiği başka bir örneğin olmadığını ifade eden Aşkın, Batılı emperyalist güçlerin, İslam'a ve Müslümanlara olan düşmanlıklarını, İsrail denen siyonist katil çete eliyle gerçekleştirdiğini vurguladı.