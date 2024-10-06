Türkiye, Filistin için sokağa döküldü! İsrail'e lanet okundu, Filistin'e destek verildi

Vahşi cinayetlerin görüntülerinin paylaşılması hakkında suç duyurusu
Vahşi cinayetlerin görüntülerinin paylaşılması hakkında suç duyurusu
Pompalı tüfekle hastane basan kadın tutuklandı
Pompalı tüfekle hastane basan kadın tutuklandı
Bankalar konut kredisinde indirime gitti
Bankalar konut kredisinde indirime gitti
Hava sıcaklıkları, pazartesi günü kuzeybatı kesimlerde azalacak
Hava sıcaklıkları, pazartesi günü kuzeybatı kesimlerde azalacak
AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
3 bin sanal pos kapatıldı, 280 bin banka hesabı MASAK radarına takıldı
3 bin sanal pos kapatıldı, 280 bin banka hesabı MASAK radarına takıldı
AK Parti, yeni kanun tekliflerini Meclis gündemine taşıyacak
AK Parti, yeni kanun tekliflerini Meclis gündemine taşıyacak
Yargıtay 'midesiz' sözcüğünü hakaret saymadı
Yargıtay 'midesiz' sözcüğünü hakaret saymadı
Bakanlıktan pompalı tüfekle hastane basılmasına açıklama
Bakanlıktan pompalı tüfekle hastane basılmasına açıklama
Ev sahibi artık 'müşteri' seçiyor! O meslek grubuna kiralık ev yok
Ev sahibi artık 'müşteri' seçiyor! O meslek grubuna kiralık ev yok
İsrail yandaşları abarttı: Sıra Türkiye'deki üniversiteye geldi
İsrail yandaşları abarttı: Sıra Türkiye'deki üniversiteye geldi
Mağdur sayısı hızla artıyor! Banka dolandırıcılığını dünya nasıl çözdü?
Mağdur sayısı hızla artıyor! Banka dolandırıcılığını dünya nasıl çözdü?
'Kadına şiddet uygulayanlara nefes aldırmayacağız'
'Kadına şiddet uygulayanlara nefes aldırmayacağız'
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Yeni isimlerle kadrolarımızı tahkim edeceğiz'
'Yeni isimlerle kadrolarımızı tahkim edeceğiz'
Sıla bebekten kötü haber
Sıla bebekten kötü haber
KIZILELMA'nın seri üretimi başladı
KIZILELMA'nın seri üretimi başladı
Bakan Işıkhan'dan enflasyon mesajı
Bakan Işıkhan'dan enflasyon mesajı
Mahkeme, hastane yolunda kesilen radar cezasını iptal etti
Mahkeme, hastane yolunda kesilen radar cezasını iptal etti
İstanbul'da öldürülen 2 kadının cenazesi defnedildi!
İstanbul'da öldürülen 2 kadının cenazesi defnedildi!
Asgari ücret artışını beklemeden fiyatları değiştirdiler
Asgari ücret artışını beklemeden fiyatları değiştirdiler
Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı ben değilim
Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı ben değilim
İşte İstanbul'un en fazla ve en az değerlenen ilçeleri
İşte İstanbul'un en fazla ve en az değerlenen ilçeleri
Bakan Göktaş'tan Fatih'teki vahşete ilişkin açıklama
Bakan Göktaş'tan Fatih'teki vahşete ilişkin açıklama
Meclis'te İsrail Oturumu: İki bakan Salı günü Genel Kurul'a bilgi verecek
Meclis'te İsrail Oturumu: İki bakan Salı günü Genel Kurul'a bilgi verecek
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
'TÜİK ile ENAG'ın farkı, kırmızı ile yeşil elma kadar'
'TÜİK ile ENAG'ın farkı, kırmızı ile yeşil elma kadar'
Türkiye Buluşmaları Erdoğan'la son buluyor
Türkiye Buluşmaları Erdoğan'la son buluyor
Liselere 3+1 diploma geliyor
Liselere 3+1 diploma geliyor
Karahan, 'kriz yok' dedi, faizde indirim seneye kaldı
Karahan, 'kriz yok' dedi, faizde indirim seneye kaldı
Ana sayfaHaberler

Türkiye, Filistin için sokağa döküldü! İsrail'e lanet okundu, Filistin'e destek verildi

İsrail'in bir yıldır devam eden Gazze'deki soykırımı Türkiye'nin birçok ilinde düzenlenen gösterilerde lanetlendi. Katliamın birinci yılında 60'tan fazla şehirde etkinlikler düzenlendi. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere sokağa çıkan vatandaşlar İsrail'e lanet okudu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ekim 2024 16:15, Son Güncelleme : 06 Ekim 2024 16:56
Yazdır

İsrail ordusunun, Başbakanları Binyamin Netanyahu'nun emriyle Filistin topraklarına topyekun saldırısının 1. yılı Türkiye'de anıldı. Yurt genelinde 60'dan fazla ilde Filistin'e destek yürüyüşleri düzenlendi.

İSTANBUL, ÜSKÜDAR'DA TOPLANDI
İstanbullular, 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail soykırımının Gazze'de 1 yıldır devam etmesine karşı ayaklandı. Üsküdar'da toplanan büyük kalabalık Filistin'e destek verdi.

İsrail'e lanet okuyan binlerce gösterici, ateşkes için çağrıda bulundu.

ANKARA, FİLİSTİN İÇİN AYAKLANDI
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırıları nedeniyle Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve Gazzelilere destek olmak amacıyla Ankara'da "Soykırıma İsyan Filistin Destek Yürüyüşü" düzenlendi.

"DİRENİŞE SELAM, SİYONİZME LANET"
Kırıkkale'de de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla "Direnişe Selam, Siyonizme Lanet" etkinliği düzenlendi.

Kırıkkale'de öğle namazı sonrası Nur Camii avlusunda toplanan sivil toplum kuruşu üyeleri ile vatandaşlar, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail ve ABD aleyhine slogan attı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından grup adına basın açıklamasını okuyan Diyanet-Sen Kırıkkale Şube Başkanı Murat Çiğdemtepe, İsrail'in 365 gündür Gazze'de soykırım yaptığını anımsattı.

ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR MEYDANI TAŞTI
Niğde'de Sivil Toplum Platformu öncülüğünde Derbent Kavşağı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla çeşitli sloganlar atarak Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada grup adına basın açıklamasını okuyan Sivil Toplum Platformu Sözcüsü Veysel Aşkın, çocukları öldürmeyi itikatlarının gereği sayan devlet görünümlü sapkın İsrail'in, emperyalist sistemin koruması altında bölgeyi kan gölüne çevirdiğini ve soykırım siyasetini bütün bölgeye yaydığını dile getirdi.

Tarihin hiçbir döneminde ve dünyanın başka hiçbir yerinde katilin, soykırımcının bu kadar desteklendiği başka bir örneğin olmadığını ifade eden Aşkın, Batılı emperyalist güçlerin, İslam'a ve Müslümanlara olan düşmanlıklarını, İsrail denen siyonist katil çete eliyle gerçekleştirdiğini vurguladı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber