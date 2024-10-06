Makine mühendisinin feci ölümü
Samsun'da evinin 10. katındaki balkondan düşen 45 yaşındaki makine mühendisi Barış Özdemir hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Ekim 2024 16:17, Son Güncelleme : 06 Ekim 2024 16:18
Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde bulunan 13 katlı sitede, 2 çocuk babası makine mühendisi Barış Özdemir (45), evlerinin 10. katındaki balkondan düştü.
Ağır yaralanan Barış Özdemir, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.
Özdemir, hastanenin acil servisinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Barış Özdemir'in eşinin öğretmen ve olay sırasında çocuklarının da dershanede olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.