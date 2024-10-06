Makine mühendisinin feci ölümü

Barış Özdemir'in eşinin öğretmen ve olay sırasında çocuklarının da dershanede olduğu öğrenildi.

Özdemir, hastanenin acil servisinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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