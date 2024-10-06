Yapay zeka destekli bileklik TEKNOFEST'te birinci oldu

ADANA (AA) - ALİ KEMAL ZERENLİ - SUDE ŞAHİNGÖKLÜ - Afyonkarahisar'da ortaokul öğrencilerinin sürücüleri uyumaya karşı ses ve titreşimle uyarmak amacıyla geliştirdiği "akıllı bileklik", Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ndeki (TEKNOFEST) Akıllı Ulaşım Yarışması'nda birincilik ödülüne layık görüldü.



Bolvadin ilçesindeki Hacı Ali-Meryem Birdane Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, sürücülerin direksiyon başında uyumaları nedeniyle yaşanan trafik kazalarını engelleyen teknolojilerle ilgili proje yürüttü.

Sürücünün göz hareketlerini takip eden kamera, nabız ölçümü yapan bileklik ve yapay zeka destekli yazılım kullanan öğrenciler, uyku halinin tespiti halinde titreşim ve araç hoparlörlerinden sesli uyarı veren bir sistem geliştirdi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST'te Akıllı Ulaşım Yarışması'na başvuran öğretmen ve öğrenciler, birincilik ödülüne layık görüldü.

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Fahri Altay, AA muhabirine, öğrencileri Akif Recep Pehlivan ve Gazi Eren Yıldız ile hazırladıkları projeleriyle uyuma nedeniyle meydana gelen kazaları azaltmayı hedeflediklerini söyledi.

Projeye başlamalarında sürücünün uyumasından kaynaklanan otobüs kazalarının etkili olduğunu anlatan Altay, şöyle konuştu:

"Sistemimiz sürücü iki saniye boyunca gözünü kapatırsa yani uyursa hem sistem üzerinden hem de bileklik üzerinden titreşimle dokunsal bir uyarı veriyor. Cumhurbaşkanı'mızdan ödülümüzü aldık. Bundan sonraki hedefimiz, öğrencilerimizi yapay zeka alanında daha ileriye taşıyabilmek."

- "Makine öğrenimini kullanarak proje geliştirdik"

Öğrencilerden 13 yaşındaki Akif Recep Pehlivan, projeyle kazaların önüne geçmek istediklerini belirterek, "Yaptığımız araştırmalarda makine öğrenimini kullanarak böyle bir proje geliştirdik. TEKNOFEST'te bulunmak çok iyi bir duygu. Burası gerçekten çok kalabalık. Gelenler projemize çok fazla ilgi gösteriyor. Ödülümüzü Cumhurbaşkanı'mızdan aldım, bu yüzden de çok mutluyum." diye konuştu.