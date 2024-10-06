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Firari hükümlü, yakınlarıyla polise saldırdı

Adana'da "uyuşturucu ticareti" suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Engin D., yakınlarıyla birlikte polise taş ve sopalarla saldırdı. Havaya uyarı ateşi açan polis, kaçmaya çalışan hükümlüyü dizinden vurup yakaladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Ekim 2024 19:16, Son Güncelleme : 06 Ekim 2024 19:17
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Firari hükümlü, yakınlarıyla polise saldırdı

Adana'da yakınlarıyla polise saldıran firari hükümlü, dizinden vurularak yakalandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi 2801 Sokak'taki bir kahvehanede meydana geldi.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimlik sorgusu yaptıkları Engin D.'nin (29) "uyuşturucu ticareti" suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını belirledi. Engin D. kaçmaya çalıştı. Bu sırada olay yerine gelen Engin D.'nin yakınları da taşkınlık çıkardı.

3 EKİP ARACI ZARAR GÖRDÜ
İçi boş sulama kanalına kaçan Engin D. ile yakınlarına polis ekipleri müdahale etti. Bu sırada bazı kişiler polise taş ve sopalar atarak saldırdı. Havaya uyarı ateşi açan polis, Engin D. kaçmaya çalışınca sağ dizinden vurup yakaladı.

Desteğe gelen bazı polis memurlarının da hafif yaralandığı olayda 3 ekip aracı zarar gördü. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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