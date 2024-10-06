Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanlığına Nurten Saydan yeniden seçildi
52 delegenin oy kullandığı seçimde Saydan, Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) 6. Olağan Genel Kurulunda, Nurten Saydan yeniden genel başkanlığa seçildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ekim 2024 17:45, Son Güncelleme : 06 Ekim 2024 17:44
ANKARA (AA) - Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) 6. Olağan Genel Kurulunda, Nurten Saydan yeniden genel başkanlığa seçildi.
TBB Litai Otel'de yapılan ilk delegeli genel kurulda, sendika başkanlığı için mevcut Genel Başkan Nurten Saydan için oylama yapıldı.
52 delegenin oy kullandığı seçimde Saydan, oy çoğunluğunu alarak yeniden genel başkanlığa seçildi.