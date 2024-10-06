Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanlığına Nurten Saydan yeniden seçildi

TBB Litai Otel'de yapılan ilk delegeli genel kurulda, sendika başkanlığı için mevcut Genel Başkan Nurten Saydan için oylama yapıldı.

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