İslam Memiş'ten 'pazartesi' uyarısı: Makas kırılacak...

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın, dolar ve Euro ekseninde yeni haftayı değerlendirdi. Alım zamanı gelip gelmediğiyle ilgili görüşlerini de paylaştı.

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'in Youtube kanalında yayınladığı tahminleri şöyle:

"Para piyasalarındaki ve yoğun bir haftayı geride bırakıyoruz. Özellikle sert dalgalanmaların olduğu bir piyasayı da geride bıraktı. Bu hafta en çok dikkat çeken borsadaki sert düşüşler, eurodaki düşüşler, altın ve kripto paralardaki yatay bir seyirdi. Amerika'da tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Küresel piyasalar için oldukça önemli bir veriydi. Piyasalar genel itibariyle 150 bin olarak bekliyordu 254 bin olarak açıklandı. Bir dalgalanma oldu ama piyasaya çok bir etkisinin olmadığını hep beraber gördük.

Uluslararası piyasalarda dolar endeksi 102 seviyesinin üzerinde yükseldiği için hem içeride hem dışarıda dolar bu haftanın en güçlü enstrümanı oldu ve değer kazandı. Dolar karşısındaki en fazla değer kaybeden para birimi euro oldu. Euro dolar paritesi 1.1050 destek seviyesi vardı orayı kırdı. 1.10 seviyesinde kırdı 1.0950 seviyesine göz kırptı ve şu anda 1.0970 seviyesinde.

Haftanın özelinde euronun daha çok ucuz olduğunu ve bana sorsalar ne alırdım elimde TL var bunu euro olarak değerlendireceğim. Benim nazarımda bu haftanın

alınabilecek en güçlü enstrümanın euro olduğunu tekrar belirtmek isterim. Dolar endeksi 102 seviyesinin üzerine yükselince dolar TL kuru da 34 lira seviyesinin üzerine tekrar attı. Dolar TL kurundaki düşüşlerin kalıcı olmayacağını ve bu yıl sonuna kadar 40 lira seviyesinin üzerindeki öngörümde herhangi bir güncelleme yapmadığımı özellikle ifade ettiğimi anımsatmak İsterim.

'MAKAS AÇILMAYA DEVAM EDECEK'

Serbest piyasalarda makas aralığı bu hafta çok açıktı. Dolar TL kurunda, Euro TL kurunda, gram altında, gram gümüşte makas aralığı açıldı ve açılmaya da muhtemelen devam edecek. Ons altında sert düşüşler görüyoruz. Gram altına yansımasını çok görmüyoruz. Resmi kurla serbest piyasalar arasındaki kuru birbirinden ayırt etmeniz gerekiyor.

ONS ALTIN

Ons altın şu anda 2 bin 660 dolar seviyesinde. Sert bir şekilde gerilemişti tekrar hızlıca toparladı. 2 bin 600 dolar seviyesinin altına sarkmadan 2 bin 623 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Oradan bir tepki alımı geldi ama o güçlü destek seviyesi 2 bin 630 dolar seviyesi. Onun altında çok kalıcı olmak istemiyor.

GRAM ALTIN

Hem gram altın tarafında hem ons altında beklemeye devam ediyoruz. Serbest piyasalarda 3 bin 65-3 bin 80 lira aralığında bir gram altın var. Burada biz almamayı tercih ediyoruz.

Bu uyarılarım halen geçerliğini korumakta ons altın ne zaman 2 bin 580 dolar seviyesine sarkar bu sefer tekrar 3 bin lira seviyesinin altına sarkmayı bekleyeceğiz. Biz ons altını takip ettiğimiz için gram altında bir işimiz olmadığı için yine kenarda beklemeye devam ediyoruz. Peki gram altın da hangi bant aralıklarını takip ediyoruz? Yine aşağıda 2 bin 980 lira seviyesi var. Yukarıda 3 bin 80 lira seviyesi var.

GÜMÜŞ

Gümüşün ons fiyatı rasyo nedenle yükseldi. 32.58 dolar seviyesinde. Bu haftanın özelinde 30.32 dolar seviyesinde takip edeceğimi ifade etmiştim. Gümüşün gram fiyatı 35,30 lira seviyesinde şu 35,36 direncini takip edeceğiz. Aşağıda 33.50 lira destek seviyesi var. 33.50-36.50 lira seviyesi kısa vade için geçerliğini korumakta ama o beklediğimiz düşüşler gerçekleşince buradan hem ons bazında hem gram bazında hem altın hem gümüş tarafında varlıkların alınabilecek bir seviyeye geldiği zaman size uyaracağım."