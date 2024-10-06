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Van'daki siyanür iddiaları hakkında açıklama

DSİ 17. Bölge Müdürlüğünden Van Erciş'teki 'siyanür' iddialarına yalanlama geldi. VASKİ tarafından işletilen içme suyu arıtma tesisinin çıkış sularında günümüz itibari ile herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı belirtildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Ekim 2024 18:07, Son Güncelleme : 06 Ekim 2024 18:09
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Van'daki siyanür iddiaları hakkında açıklama

DSİ 17. Bölge Müdürlüğü, Erciş ilçesinde halka su sağlayan tünelde siyanür tespit edildiğini konu alan haberler üzerine bir açıklama yayınladı.

TESTE TABİ TUTULDU
DSİ 17. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Van ili Erciş ilçesinde halka su sağlayan tünelde siyanür tespit edildi: 'Acil analiz yapılmalı' konulu gazete ve sosyal medya haberleri ile ilgili; aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. 10.09.2024 tarihinde Van Erciş Morgedik Barajı dipsavağında meydana gelen arıza nedeniyle suyun renginde, kokusunda değişimler gözlemlenmiştir. Konunun önemine binaen baraj rezervuarından, tünel çıkışından ve 10 kilometre mansapta yer alan regülatörden su numuneleri alınmış, fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve ağır metal testlerine tabi tutulmuştur. Laboratuvar sonuçlarına göre suyun rengi ve kokusuna etki eden ağır metal mangan değeri arıtma çıkışında ise 30 mg/l olarak ölçülmüştür. (İçme suyu standardına göre manganın üst limit değeri 50 mg/l'dir.)

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"
VASKİ tarafından işletilen içme suyu arıtma tesisi çıkış sularında günümüz itibari ile herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmamıştır" denildi.

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