Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 2'si çocuk 6 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ekim 2024 19:51, Son Güncelleme : 06 Ekim 2024 19:52
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
İrfan Doğan (26) yönetimindeki 06 DZZ 469 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Bozova kara yolu Küçüktülmen Mahallesi mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Mahmut (18), Aslıhan (24), Emine (27), İremgül (1) ve Emir Efe Doğan (4), itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartıldı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.