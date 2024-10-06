13 yaşındaki çocuk elini hamur makinesine sıkıştırdı

Dışarıda çocuğunun kurtarılmasını bekleyen anne, çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı.

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