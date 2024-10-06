Altın zannedip imitasyon bilezikleri çaldılar

Arıkaya, "Olayı polis ekiplerinden öğrendim, inceleme yaptılar. Vitrinde ürünlerin altın kaplama olduğunu belirten yazı var ama muhtemelen altın zannettiler." dedi.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde maskeli iki hırsızın çekiçle camı kırması ve vitrindeki bilezikleri çalarak uzaklaşması yer alıyor.

Mimar Sinan Caddesi'nde Fatih Arıkaya'ya ait altın kaplama ürünlerin satıldığı dükkana camlarını kırarak giren maskeli iki kişi hırsızlık yaptı.

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