Galatasaray milli araya namağlup giriyor
Süper Lig'de lider Galatasaray Alanyaspor'u konuk etti. Mücadelede 1-0 Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi. Bu skorla puanını 22 yapan sarı kırmızılılar milli araya namağlup giriyor.
Milli maç arası öncesi Süper Lig'de Galatasaray, Corendon Alanyaspor'u ağırladı.
Galatasaray-Corendon Alanyaspor maçını Mehmet Türkmen yönetti.
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
16' Mertens'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci kurtardı.
24' Yunus'un ceza sahası köşesinden sert şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi
28' Galatasaray Yunus'un golüyle öne geçti: 1-0
45+1 İlk yarı sona erdi
İKİNCİ DEVRE
69' Galatatasaray'da ilk sarı kartı Kaan Ayhan'a çıktı
81' Mauro Icardi yerini Michy Batshuayi'ye bıraktı. Kerem Demirbay da Yunus Akgün'ün yerine oyuna dahil oldu.
90+2 Serdar Dursun boş kaleye net pozisyondan yararlanamadı
90+2 Muslera faul itirazları sonucu sarı kart gördü
90+5 Mücadele sona erdi
Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Letonya temsilcisi RFS ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ilk 11'inden sadece 1 oyuncuyu değiştirdi.
Buruk, kaleci Günay Güvenç'i yedeğe çekerken cezası nedeniyle RFS müsabakasında görev yapamayan Muslera'yı 11'de oynattı.
"KADINA VE ÇOCUĞA DOKUNMA"
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, müsabakayı statta izledi.
Sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyen Osimhen, Alanyaspor maçını locadan takip etti. Karşılaşma öncesi kadın ve çocuğa yönelik şiddete tepki gösterildi.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, İstanbul'da Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'in öldürülmesine tepki göstererek, "Kadına ve çocuğa dokunma" pankartı açtı.
Taraftarlar, zaman zaman tezahüratlarla da şiddet olaylarını kınadı. Lider Galatasaray'da tedavisi süren Victor Osimhen dışında eksik yoktu.
Teknik direktör Fatih Tekke'nin ekibinde tek eksik stoper Furkan Bayır'dı. Galatasaray'ın 6 maçlık galibiyet serisi 3-3 biten Kasımpaşa maçıyla sona ermişti.
Sezonun ilk beş maçında galibiyet alamayan Alanyaspor ise son 2 rakibini yenmişti.