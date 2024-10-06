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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Soylu'yu, Akşener'i, Bahçeli'yi dönüştürdün

CHP eski lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi ve "Numan Kurtulmuş ile birlikte Has Parti'yi, Süleyman Soylu ile dönemin Demokrat Partisini, Devlet Bahçeli ile MHP'yi, Meral Akşener'i, dönüştürdün. Biz halk için normalleşmeyeceğiz" dedi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Ekim 2024 21:15, Son Güncelleme : 06 Ekim 2024 21:17
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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Soylu'yu, Akşener'i, Bahçeli'yi dönüştürdün

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini sosyal medyada 'sağa sola sataşmakla' suçlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Devlet Bahçeli, Süleyman Soylu, Sinan Oğan gibi isimlere de tepki gösterdiği mesajında "Şunu iyi bil; Cumhuriyet Halk Partisi, teslim alınamaz son kale olarak hep karşında ve iktidar yolunda olacaktır" ifadesini kullandı.

'Biz seni rüşvetçi bakanlarından tanıyoruz'

Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

Biz seni, Kıbrıs'ta toprak verme niyetinden tanırız. Biz seni, Büyük Ortadoğu Projesinin Eş Başkanlığından tanırız. Irak'a giren Amerikan askerlerinin selameti için nasıl dua ettiğin hala hafızamızda. Sahte ve montaj videolarla seçim sürecinden milletimizi aldattığını dahi gördük.

'Bitsin bu hasret...' yalvarışlarından, 'Oğlum paraları sıfırla' talimatlarından, Büyükelçi yaptığın rüşvetçi bakanlarından, 'Parmağındaki yüzükten' biliyoruz seni...

Yandaşlarına peşkeş çektiğin 418 milyar Dolar paramızdan, Halkımızı soydurduğun 5'li çetelerden, Uyuşturucu ve mafya baronlarının vatanı mesken yapmasından biliyoruz seni. Milyonlarca sığınmacıyı ülkemize doldurmandan, Okutup yetiştirdiğimiz binlerce evladımıza "Giderlerse gitsinler" demenden biliyoruz, senin ne olduğunu.

Katledilen kadınlarımız, Umutsuz gençlerimiz, Geçinemeyen insanlarımız, Tedavi olamayan hastalarımız, Taciz ve tecavüze uğramış katledilen çocuklarımız, Yokluktan intihar eden insanlarımız, Hep unutkan! Babalarımız ve her zaman tok! Annelerimiz için, Bu ülkenin her bir vatandaşı için,

Hakk için Halk için yumuşamayacağız ve normalleşmeyeceğiz.

Numan Kurtulmuş ile birlikte Has Parti'yi, Süleyman Soylu ile dönemin Demokrat Partisini, Devlet Bahçeli ile MHP'yi, Meral Akşener'i, Sinan Ogan'ı ve daha birçok kişiyi değiştirdin ve dönüştürdün. Şunu iyi bil; Cumhuriyet Halk Partisi, teslim alınamaz son kale olarak hep karşında ve iktidar yolunda olacaktır.

Hadi başka kapıya!"

Erdoğan ne demişti?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu hedef alan mesajında şöyle demişti:

"Biz iktidar ve muhalefet arasındaki diyaloğu genişletmek için uğraştıkça yıllarca gerilimden beslenenler buna engel olmak için ellerinden geleni yapıyor. Onlara şunu söylemek isterim:

'Türkiye'ye bir hayrım dokunsun' diyorsanız gölge etmeyin, sizden başka ihsan istemiyoruz. 14-28 Mayıs seçimlerinde sandıkta yaşadıkları toplu hezimeti unuttular, 31 Mart gecesinden bu yana yaklaşık 4 yıl sonra yapılacak seçimler için şimdiden birbirleriyle kavgaya tutuştular. Ne millete ve şehirlerine hizmet gibi dertleri var ne de vatandaşa meydanlarda verdikleri sözleri yerine getirme gibi bir hassasiyetleri var.

Geçen sene koltuğundan tardedilen eski genel başkan ise bir köşeye atılmanın hıncıyla sosyal medyadan sürekli sağa sola sataşıyor. Partisinin başında olduğu dönemlerde yaptığı gibi milleti kutuplaştırarak, siyasi iklimi gererek kendini gündemde tutmaya çalışıyor.

Bölgemizin dört bir tarafından çatışma seslerinin geldiği bir dönemde, zehirli dili ve söylemleriyle Türkiye'nin siyasi atmosferinin yumuşamasına, normalleşmesine, tansiyonun düşmesine bir türlü müsaade etmiyor. Biz bunlara aldırmadan millete hizmet mücadelemizi azimle sürdüreceğiz"

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