Beşiktaş'a 90+5'te şok!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'ya konuk oldu.

Gaziantep Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

28. dakikada Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile'nin Gaziantep FK kalecisi Dioudis'in müdahalesiyle yerde kalması üzerine hakem Muhammet Ali Metoğlu, VAR incelemesi sonucu penaltı noktasını gösterdi.

31. dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Immobile, meşin yuvarlağı kaleci Dioudis'in sağından ağlarla buluşturdu: 0-1.

41. dakikada Gaziantep FK'da Emre Taşdemir'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu önünde bulan Sorescu'nun yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrasında Sorescu'nun ofsaytta olduğu gerekçesiyle hakem Muhammet Ali Metoğlu gol kararını iptal etti.

İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılıklı ataklarla geçen mücadelenin uzatmalarına konuk Beşiktaş, 1-0 üstün girdi. Ev sahibi ekip deneyimli yıldızı Alexander Maxim ile 90+5. dakikada eşitliği yakaladı.

Kalan sürede skor değişmedi ve Beşiktaş, Gaziantep ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçla zirve yolunda yara alan siyah-beyazlı ekip, milli araya lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde 17 puanla girdi.

Gaziantep FK ise puanını 5'e çıkardı.