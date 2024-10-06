Van Bronckhorst: Fiziksel ve mental yorgunluk oluştu

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile Beşiktaş arasında oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu.

Giovanni van Bronckhorst, "Bugün savaştık, isteğimiz galip gelmekti. Rakip için doğru yere düşen top gol oldu. Toparlanacağız, tüm seviyelerde mücadele etmek istiyoruz, savaşağız." ifadelerini kullandı.

"FİZİKSEL VE MENTAL YORGUNLUK OLUŞTU"

"Zor bir maç olacaktı zaten. Mücadele edilmesi gereken bir maç olacaktı." diyen Giovanni van Bronckhorst sözlerini şöyle sürdürdü: "1-0'ı bulduk Ciro'nun penaltısıyla. Sonra iki taraflı bir oyun oldu. Doğru geçişlerle 2. golü bulamadık. Rakibe çok fırsat verdik. Fiziksel ve mental yorgunluk oluştu. Doğru kararları veremedik oyunu kontrol etme anlamında. Sonunda gol yedik. Çok üzgünüz. Devam edeceğiz. 2 puan kaybettik. Bir sonraki Konyaspor maçıyla ligin diğer bölümüne başlayacağız."