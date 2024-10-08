MEB'den ehliyet sınavlarındaki yeni düzenlemelere ilişkin açıklamalar

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 20.09.2024 tarih ve 114122709 sayılı yazılarındaki açıklamalar ise şu şekilde;

"Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinin çeşitli maddelerinde, 9/7/2024 tarihli ve 32597 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile düzenlemeler yapılmıştır.

Yapılan düzenlemelere yönelik ülke genelinde uygulama birliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur:

1- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinin 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (z) bendinde "Güzergah" tanımı güncellenmiş olup ilçelerde bulunan güzergahın iki farklı rota şeklinde düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir. İki farklı rotanın bulunduğu güzergahın 9.1.2025 tarihine kadar ilgili mevzuatına göre oluşturularak onayının alınması,

2- Güzergahta bulunması gereken uygulama alanlarının (Geri park etme, 25 metre geri düz gitme, geri giderken sağa (L) dönüş, eğimli yolda aracı durdurma kaldırma, dar alanda dönüş, motosiklet uygulama alanı vb.) mümkünse bir arada, mümkün olmaması halinde güzergah üzerinde birbirine yakın mesafede oluşturulması, bu uygulama alanlarının oluşturulan iki farklı rota için de ortak olarak kullanılabileceği,

3- Yönetmeliğin 7'nci maddesinin yedinci fıkrası gereği kursiyerlerin sınava girebilecek düzeye ulaştığına son direksiyon eğitimi dersini veren usta öğretici tarafından karar verilmesi gerektiğinden, aynı usta öğreticinin MEB Ajanda uygulamasına kurum tarafından gönderilen onay kodunu Özel MTSK Modülü Uygulama Sınav Onay Ekranı'na girerek onaylaması,

4- 9.1.2025 tarihinden itibaren kurslara kayıt yaptıracak veya sınava girecek olan kursiyerlerin yeni T. C. kimlik kartını ibraz etmesi gerektiği,

5- Yönetmeliğin 12'nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan kursiyer kayıtlarında fotoğraf çekilmesi işlemleri için kurslar tarafından gerekli hazırlıkların 9.1.2025 tarihine kadar tamamlanması, kursiyer kayıtlarındaki fotoğraf çekimlerine Şubat/2025 döneminden itibaren başlanması,

6- Kurucusunun başvurusu veya inceleme sonucu kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren merci tarafından kapatılacak olan ya da kapatılan kurslarda kayıtlı olan kursiyerlerin il sınırları içinde başka kurslara nakil işlemlerinin yapılması için kursiyer bilgileri ve nakil yapılacak kurum bilgilerinin Valilik Onayı ile birlikte Bakanlığa bildirilmesi; kursiyerin yazılı isteği ile il/ilçeler arası nakil işlemlerinin ise nakil yapılacak il milli eğitim müdürlüğünce durumu "Uygulama Sınav Aşamasında" olan kursiyerler için yapılması,

7- Yönetmeliğin 12 ve 15'inci maddeleri gereği Özel MTSK Modülünde otomatik şanzımandan manuel şanzımana ya da manuel şanzımandan otomatik şanzımana geçiş işlemlerine ilişkin değişikliklerin il milli eğitim müdürlüklerince yapılması,

8- Yönetmeliğin 13'üncü maddesi gereğince teorik sınavdan başarılı olup direksiyon eğitimi dersi eğitimlerini alan kursiyerlerin girecekleri direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavı ilk dört hakkından biri, birkaçı veya tamamından başarısız olmaları halinde kalan sınav haklarından vazgeçerek o sertifika sınıfı için belirlenen direksiyon eğitimi ders saati kadar eğitimleri almak ve ikinci dört sınav hakkını kullanmak üzere sertifika sınıfına uygun direksiyon ve sınav aracı bulunan başka bir ildeki kursa naklinin, kursiyerin yazılı talebi doğrultusunda il milli eğitim müdürlüğünce aktif kayıt dönemi tamamlandıktan sonra yapılması, kursiyerin kayıtlı olduğu valiliğe en geç 3 (üç) iş günü içerisinde bilgi verilmesi,

9- Yönetmeliğin 15'inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan mazeretler nedeniyle teorik veya direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavına katılamayacakların sınav haklarına ilişkin düzenleme yürürlüğe girdiğinden, teorik veya direksiyon eğitimi dersi uygulama eğitimlerini tamamlamış, e-Sınav veya uygulama sınav aşamasında olanlardan; hastalık sebebiyle süresi belirtilen tek hekim raporu, hamilelikte doktor tarafından verilen ve süresi belirtilen rapor (raporda gün yerine hafta belirtilmiş ise 40 haftaya kadar hesaplanan süre gün olarak girilebilecektir.), tedavisi uzun süren hastalıklarda sağlık kurulu tarafından verilen ve süresi belirtilen raporun Yönetmelik hükmünde belirtilen süre içerisinde Özel MTSK Modülüne il milli eğitim müdürlüklerince işlenmesi, yukarıda belirtilen raporlardaki sürelerin kursiyerin gireceği bir sonraki sınav tarihini kapsamaması halinde raporların sisteme işlenmemesi,

10- Sınav yürütme komisyonunun, 9.1.2025 tarihinden itibaren yapılacak direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavı alanlarında yoğunluk oluşması durumunda, komisyonları sınav uygulama alanları ile akan trafikte sürüş becerilerinin değerlendirildiği alanlara dengeli olarak yönlendirmesi,

11- Sınav görev onayı tamamlandıktan sonra sınav günü geçerli bir mazereti olmaksızın göreve gelmeyen direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyon üyelerine Yönetmeliğin 28/A maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükmü gereğince üç sınav dönemi görev verilmemesi,

12- Sınav yürütme komisyonu tarafından Yönetmeliğin 28/A maddesinin dokuzuncu fıkrası hükmü gereği sınavdan bir gün önce güzergahta gerekli incelemeler yapılarak uygulama alanlarında kursiyerin araç kullanmasını kolaylaştırıcı işaretlerin bulunup bulunmadığının, güzergahta sınavın gerçekleştirilmesine engel teşkil edecek durumların olup olmadığının kontrol edilmesi,

13- İl sınav sorumlusunun görevli-izinli olması durumunda yerine vekalet edecek kişinin kursların iş ve işlemlerini yürüten il müdür yardımcısı olması halinde il sınav sorumlusu yardımcısının, kursların iş ve işlemlerini yürüten il müdür yardımcısının yerine bakan il müdür yardımcısı veya şube müdürü olması,

14- Kursların iş ve işlemlerini yürüten il müdür yardımcısı/şube müdürünün görevli-izinli olması veya görev talep etmemesi halinde yerine bakan il müdür yardımcısı/şube müdürünün il sınav sorumlu yardımcısı olması,

15- İl sınav sorumlusu yardımcısının birden fazla ilçeye görevlendirilmesi durumunda ilçeler belirlenirken ilçelerin coğrafi durumu, ilçeler arasındaki ulaşım mesafesi vb. hususların göz önünde bulundurulması,

16- İl sınav sorumlusu yardımcısı tarafından sınav günü görevlendirildiği ilçelerin denetim raporlarının en geç sınav tarihinden sonraki çarşamba gününe kadar Genel Müdürlük internet sayfasında (www.ookgm.meb.gov.tr) bulunan Bilişim Portalı'nda yer alan e-Trafik Modülüne girilmesi, ayrıca bu denetim raporlarının görevlendirilecek Bakanlık temsilcilerince incelenebileceği,

17- Sınav günü arızalanan araçlar için "Sınav Aracı Değişiklik Formu (EK-10)" düzenlenmesi,

18- 25 metre geri gitme uygulamasında komisyon üyesi ile usta öğreticinin araçtan inmesi hükmü yürürlüğe girdiğinden araçtan inerek değerlendirmenin yapılması,

19- 9.1.2025 tarihinden sonra yapılacak direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavlarında sözlü uyaran park sensörleri ile geri görüş kamerası olan araçların bu özelliklerinin kullanılabileceği,

20- Mevcut sürücü belgesi olanlardan farklı bir sürücü sertifikası alacakların direksiyon eğitim alanında veya simülatör üzerinde almaları gereken eğitimler de akan trafikte yapılabileceğinden, simülatör ya da eğitim alanında yapılması gereken eğitimleri Yönetmeliğin 7'nci maddesinde belirtilen en az alınması gereken ders saatlerine eklenerek yapılması,

21- Sürücü belgesinde sadece otomatik şanzımanlı araç kullanabileceği belirtilenlerden, daha sonra "D1", "D", "C1","C" sertifikasını manuel vitesli olarak alanların "M", "A1", "A2", "A" hariç diğer manuel şanzımanlı araçları da kullanabileceği,

22- Teorik ve uygulama eğitimlerinin ders ücretlerinin her yıl ocak ayının ilk yarısında belirlenerek ayın son gününe kadar sisteme girilmesi işlemlerinin tamamlattırılması,

23- Sertifikaların sürücü belgesine dönüştürme süresine ilişkin düzenlemenin yürürlükten kaldırılması nedeniyle 9.07.2022 tarihi ve sonrasında alınmış sertifikalarda sürücü belgesine dönüştürme işleminde süre şartının aranmaması,

24- MTSK uygulama sınavları için Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi halinde görevlendirilecek şoförün öncelikle Bakanlık temsilcisinin görev yapacağı ilçeden, araç sayısı ve yol mesafesi de dikkate alınarak görevlendirilmesi gerekmektedir."

İşte o açıklamalar;

Ahmet KANDEMİR