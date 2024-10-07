7 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıkları.

AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
Üniversite öğrencilerinden tam şarjla 100 km gidebilen elektrikli araç
Üniversite öğrencilerinden tam şarjla 100 km gidebilen elektrikli araç
Kız yurdunda şüpheli erkek alarmı
Kız yurdunda şüpheli erkek alarmı
Firari hükümlü, yakınlarıyla polise saldırdı
Firari hükümlü, yakınlarıyla polise saldırdı
Marmara Adası İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü
Marmara Adası İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü
Özgür Özel'den milyonları ilgilendiren asgari ücret mesajı
Özgür Özel'den milyonları ilgilendiren asgari ücret mesajı
Vahşi cinayetlerin görüntülerinin paylaşılması hakkında suç duyurusu
Vahşi cinayetlerin görüntülerinin paylaşılması hakkında suç duyurusu
Pompalı tüfekle hastane basan kadın tutuklandı
Pompalı tüfekle hastane basan kadın tutuklandı
Bankalar konut kredisinde indirime gitti
Bankalar konut kredisinde indirime gitti
Hava sıcaklıkları, pazartesi günü kuzeybatı kesimlerde azalacak
Hava sıcaklıkları, pazartesi günü kuzeybatı kesimlerde azalacak
3 bin sanal pos kapatıldı, 280 bin banka hesabı MASAK radarına takıldı
3 bin sanal pos kapatıldı, 280 bin banka hesabı MASAK radarına takıldı
AK Parti, yeni kanun tekliflerini Meclis gündemine taşıyacak
AK Parti, yeni kanun tekliflerini Meclis gündemine taşıyacak
Yargıtay 'midesiz' sözcüğünü hakaret saymadı
Yargıtay 'midesiz' sözcüğünü hakaret saymadı
Bakanlıktan pompalı tüfekle hastane basılmasına açıklama
Bakanlıktan pompalı tüfekle hastane basılmasına açıklama
Ev sahibi artık 'müşteri' seçiyor! O meslek grubuna kiralık ev yok
Ev sahibi artık 'müşteri' seçiyor! O meslek grubuna kiralık ev yok
İsrail yandaşları abarttı: Sıra Türkiye'deki üniversiteye geldi
İsrail yandaşları abarttı: Sıra Türkiye'deki üniversiteye geldi
Mağdur sayısı hızla artıyor! Banka dolandırıcılığını dünya nasıl çözdü?
Mağdur sayısı hızla artıyor! Banka dolandırıcılığını dünya nasıl çözdü?
'Kadına şiddet uygulayanlara nefes aldırmayacağız'
'Kadına şiddet uygulayanlara nefes aldırmayacağız'
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Yeni isimlerle kadrolarımızı tahkim edeceğiz'
'Yeni isimlerle kadrolarımızı tahkim edeceğiz'
Sıla bebekten kötü haber
Sıla bebekten kötü haber
KIZILELMA'nın seri üretimi başladı
KIZILELMA'nın seri üretimi başladı
Bakan Işıkhan'dan enflasyon mesajı
Bakan Işıkhan'dan enflasyon mesajı
Mahkeme, hastane yolunda kesilen radar cezasını iptal etti
Mahkeme, hastane yolunda kesilen radar cezasını iptal etti
İstanbul'da öldürülen 2 kadının cenazesi defnedildi!
İstanbul'da öldürülen 2 kadının cenazesi defnedildi!
Asgari ücret artışını beklemeden fiyatları değiştirdiler
Asgari ücret artışını beklemeden fiyatları değiştirdiler
Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı ben değilim
Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı ben değilim
İşte İstanbul'un en fazla ve en az değerlenen ilçeleri
İşte İstanbul'un en fazla ve en az değerlenen ilçeleri
Bakan Göktaş'tan Fatih'teki vahşete ilişkin açıklama
Bakan Göktaş'tan Fatih'teki vahşete ilişkin açıklama
Meclis'te İsrail Oturumu: İki bakan Salı günü Genel Kurul'a bilgi verecek
Meclis'te İsrail Oturumu: İki bakan Salı günü Genel Kurul'a bilgi verecek
Ana sayfaHaberler Siyasi

7 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıkları

7 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ekim 2024 00:01, Son Güncelleme : 07 Ekim 2024 00:28
Yazdır
7 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Valiliği ziyaret edecek, Düzce Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılacak, sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle buluşacak.

(Düzce/12.00/14.00/16.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, "Orta Vadeli Programda Öngörülen Yapısal Tedbirler" gündemi ile gerçekleştirilecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na başkanlık edecek.

(Ankara/10.00)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Arsuz'da partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık yapacak, Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, İskenderun'da İlçe Başkanlığını ziyaretinin ardından halk buluşmasına katılacak, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları ile toplantı yapacak.

(Hatay/10.00/14.00/14.30/15.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek ve basın açıklaması yapacak, gençlerle bir araya gelecek.

(Nevşehir/14.00/18.20)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli altın tahvili ile altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışlarını yapacak, 4 yıl vadeli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türk Şehitliği'ni ziyaret edecek.

(Bakü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bosna Hersek'te bulunan Tuzla Uluslararası Havalimanı'nda kurdele kesimine katılacak ve basın toplantısı düzenleyecek, sel bölgesi ile Saraybosna'da ziyaretlerde bulunacak.

(Tuzla/Saraybosna)

3- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı maçlar öncesi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanıp, ilk antrenmanını yapacak.

(İstanbul/18.30)

2- Hentbol Kadınlar Avrupa Kupası ikinci tur rövanş maçında Görele Belediyespor, Kuzey Makedonya'nın WHC Metalurg takımını ağırlayacak.

(Giresun/18.00)

3- Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonunun genel kurulları gerçekleştirilecek.

(Ankara/10.00/11.00)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber