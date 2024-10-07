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EKK'den OVP açıklaması: Ekonomideki kazanımlar kalıcı hale gelecek

Ekonomi yönetimi, Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülen yapısal tedbirleri değerlendirmek üzere tam kadro külliyede toplandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık ettiği 8. toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 07 Ekim 2024 14:43, Son Güncelleme : 07 Ekim 2024 14:43
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EKK'den OVP açıklaması: Ekonomideki kazanımlar kalıcı hale gelecek

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Ekonomi yönetiminin tam kadro katılığı toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı.

Toplantının ardından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Geçen yıl uygulamaya başladığımız ekonomi programını etkin bir koordinasyon içinde kararlılıkla sürdürüyor ve olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz.

Makrofinansal istikrar güçleniyor

Haziranda başlayan dezenflasyon süreci devam etmektedir. Büyüme daha dengeli bir komposizyon sergilerken istihdam artmakta işsizlik oranı tek haneli seviyelerini korumaktadır. Dış ticaret dengesindeki iyileşmenin de etkisiyle cari işlemler açığı önemli ölçüde gerilemeye ve rezervlerimiz artmaya devam etmektedir. Kredi risk priminin düşmesi ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının devam eden not artırımları, makrofinansal istikrarın güçlendiğini göstermektedir.

Programımız kapsamında uygulanan para ve maliye politikalarını destekleyen yapısal reformlar bir takvim çerçevesinde hızla hayata geçirilmektedir.

Bir önceki Programın devamı niteliğinde olan Eylül ayında açıkladığımız Orta Vadeli Program (2025-2027)'ın temel amacı, sürdürülebilir dengeli büyümenin sağlanması, enflasyonun tek haneli seviyelere düşürülmesi ve yapısal reformlarla verimliliğe dayalı üretimin, ihracatın ve istihdamın artırılmasıdır.

Rekabet gücümüzü artıracak katma değerli üretimi temin etmek üzere sanayide dönüşüm gerçekleştirilecektir. Değişen ihtiyaçlara uyumlu olacak şekilde işgücü becerilerini ve Ar-Ge ve yenilik ekosistemini güçlendirecek politikalar uygulanacak, yeşil ve dijital dönüşüm çalışmaları hızlandırılacaktır. İş ve yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik politikalara devam edilecektir.

Bugün gerçekleştirilen EKK toplantısında yapısal reformlara ilişkin tedbirler kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır.

OVP'de yer alan 37 tedbirle birlikte 79 adet eylem görüşüldü

2024-2026 dönemini kapsayan OVP'de de yer alan 42 adet reform tedbirine ilave olarak güncellenen OVP'de yer alan 37 tedbirle birlikte 79 adet eylem görüşülmüştür. Söz konusu eylemlerin 31'i büyüme ve ticaret, 13'ü beşeri sermaye ve istihdam, 6'sı fiyat istikrarı ve finansal istikrar, 19'u kamu maliyesi, 10'u iş ve yatırım ortamı başlıkları altında yer almaktadır.

Temel hedefimiz, reform adımlarını hızla hayata geçirerek ekonomideki kazanımlarımızı kalıcı hale getirmek ve daha ileriye taşımaktır. Takvimlendirilen yapısal reformlar ve ilerleme durumları önümüzdeki dönemde yapılacak EKK toplantılarında gündeme alınarak yakından takip edilecektir."

Ekonomi yönetimi tam kadro masadaydı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve bazı bakan yardımcıları ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

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