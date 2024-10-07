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Türkiye Buluşmalarından ilginç sonuçlar çıktı

Vatandaşın talepleri rapor haline getirildi "adalet" ve "ekonomi" temel iki problem olarak gösterildi. İlgili bakanlıklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulmak üzere her iki konu ile ilgili reform çalışmalarına başladı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 07 Ekim 2024 07:35, Son Güncelleme : 07 Ekim 2024 06:23
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Türkiye Buluşmalarından ilginç sonuçlar çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile başlanılan Türkiye Buluşmaları kapsamında 81 ilde 11 bin program yapan AK Parti, vatandaşın talep, istek ve şikayetlerini kayıt altına alırken, raporlardan ilginç sonuçlar çıktı. Geçtiğimiz yıllarda ilk sıralarda terör ve mülteci sorunu ön plana çıkarken, vatandaş bu defa en temel iki problem olarak ekonomi ve adaleti gösterdi.

ŞİKAYETLER DİNLENDİ

Vatandaş, parti kurmaylarına ekonomik meselelerle ilgili şikayetlerini anlatırken, adalet alanındaki endişelerini de dile getirdi. Edinilen bilgilere göre, vatandaşın istek ve şikayetleri ilgili bakanlıklara bildirildi. Bakanlıklar, vatandaşların şikayetleri doğrultusunda yeni reformlar için çalışmalara başladı.

'CEZASIZLIK' SON BULACAK

Adalet Bakanlığının toplumun hassas olduğu konularda, adalet anlayışını güçlendirecek, cezasızlık anlayışını ortadan kaldıracak bir takım adımlar atma yolunda olduğu öğrenildi. Vatandaşın taleplerine göre şekillenecek yeni yargı reformunun önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ardından da Meclis'e sunulacağı kaydedildi.

TEK TEK ÇÖZÜLECEK

Vatandaşın bir diğer problem olarak gösterdiği "ekonomi" için de hükümetin ekonomi kurmayları harekete geçti. Problemin çözüm adresi olan Hazine ve Maliye Bakanlığının, halen yürütülmekte olan programdan taviz vermeden, enflasyonu tek haneye düşürüp, vatandaşın alım gücünü artıracağı ve elini rahatlatacağı, gerek duyulduğu takdirde yeni bir dizi adımlar atacağı öğrenildi. Dar gelirli vatandaşların konut başta olmak üzere yaşadığı birçok sorun için yeni projeler geliştirileceği, önümüzdeki dönemde yaşanan sorunlara bir bir neşter vurulacağı belirtildi.

SÜREÇ HIZLANDIRILACAK

AK Parti kaynakları, yapılacak yeni ikinci dalga reformlarının, hepsinin sahadan gelen veriler ile beklentilere uygun bir şekilde gerçekleştirileceğine dikkat çekti. Reformların hepsinin teknik ve bürokratik bir anlayışla değil milletin taleplerine yönelik dizayn edildiğini belirten parti kaynakları, hızlı bir reform süreci yaşanacağının altını çizdi. Konunun bugün yapılması planlanan AK Parti MYK toplantısında da gündeme gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın raporlar doğrultusunda parti kurmaylarına yeni talimatlar verebileceği belirtiliyor.

"ÇÖZÜMÜN ADRESİ BİZİZ"

Türkiye Buluşmaları'nın önceki gün İstanbul'da yapılan finalinde süreci değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Çarşı ve pazarda tüccardan çiftçiye, emekliden memura, şehit gazi yakınlarından ihtiyaç sahibi vatandaşlara kadar herkesin kapısını çaldık. Son 23 yıldır olduğu gibi milletimizin hassas terazisinde hiçbir komplekse kapılmadan kendimizi tarttık, hesaba çektik, kendimize ayna tuttuk. Vatandaşlarımız sorunların çözümü olarak ilk sırada partimizi görüyor" demişti.

EMRAH ÖZCAN

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