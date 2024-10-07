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Bakan Şimşek açıkladı: KOBİ'lere 2,3 milyar dolarlık kaynak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eximbank ve kalkınma bankaları aracılığıyla KOBİ'lere ve ihracatçılara yönlendirilmek üzere bu yıl yaklaşık 2,3 milyar dolar kaynak sağladıklarını belirterek, "Bu çerçevede, dezenflasyon sürecinde KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştıracak çalışmaları sürdüreceğiz. Dezenflasyon sürecinden etkilenen bazı sektörlerin rekabet gücünü artıracak tedbirlere yönelik de çalışma yapıyoruz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ekim 2024 10:10, Son Güncelleme : 07 Ekim 2024 10:03
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Bakan Şimşek açıkladı: KOBİ'lere 2,3 milyar dolarlık kaynak

Bakan Şimşek, reel sektörü, öncelikle KOBİ'ler ve ihracatçılar olmak üzere desteklemeye devam ettiklerini söyledi.

Gerek Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yaşanan sıkıntıları bertaraf etmek gerekse deprem bölgesi dışındaki işletmelere destek vermek için çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Şimşek, "Bu çerçevede, uluslararası kuruluşlarla yakın işbirliği içinde işletmelerimize uzun vadeli, uygun koşullu krediler sağlıyoruz. Bu krediler, işletmelerimizin yatırım projelerinin gerçekleşmesine olanak sağlarken yeşil dönüşüm kapsamında sürdürülebilirliği önceleyen projelerin hızlanmasına da destek veriyor." diye konuştu

Şimşek, birçok uluslararası kuruluştan Eximbank ve kalkınma bankaları aracılığıyla KOBİ'lere ve ihracatçılara yönlendirilmek üzere bu yıl içinde yaklaşık 2,3 milyar dolar kaynak sağladıklarına dikkati çekerek, şu bilgiyi verdi:

"Eximbank aracılığıyla, ihracatçıların yeşil ihracat projeleri ve yeşil altyapıyı destekleme projeleri ve işletme sermayeleri ihtiyaçlarına yönelik yaklaşık 1 milyar dolar kaynak sağlandı. Kalkınma bankalarımız aracılığıyla da KOBİ'lerimizin desteklenmesine yönelik yaklaşık 1,3 milyar dolarlık kaynak temin edildi."

Deprem bölgesi için de kullanılacak

Bakan Şimşek, bu kaynakların kullanılacağı alanlara ilişkin de "Bu kaynak, deprem bölgesinde KOBİ'lerin gıda güvenliği projelerine katkıda bulunulması, ekonomik faaliyetlerinin yeniden inşa edilmesi için kullanılacak. Ayrıca işletmelerin uluslararası ticaretlerinin finansmanına destek verilmesi, ülke genelinde emisyon azaltımı yatırımlarının desteklenmesi, özel sektörün iç tüketim ihtiyaçlarını karşılamak üzere elektrik üretimi yatırımlarının ve enerji depolama sistemleri projelerinin finansmanının desteklenmesi amaçlanıyor." ifadelerini kullandı.

Şimşek, özel sektörün bu kaynakları kullanmaya başladığını ve kullandırımların devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerimizin her zaman yanındayız. Uluslararası kuruluşlarla yakın işbirliğimiz sürüyor, reel sektörü desteklemek için uzun vadeli ve uygun koşullu kredilerin temini için çalışmalarımız devam edecek. Bu çerçevede, dezenflasyon sürecinde KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştıracak çalışmaları sürdüreceğiz. Dezenflasyon sürecinden etkilenen bazı sektörlerin rekabet gücünü artıracak tedbirlere yönelik de çalışma yapıyoruz."

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