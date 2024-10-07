Altının kilogram fiyatı 3 milyon 50 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 50 bin lirayı, en yüksek 3 milyon 70 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,5 azalışla 3 milyon 50 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, cuma gününü 3 milyon 66 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 2 milyar 919 milyon 317 bin 422,48 lira, işlem miktarı ise 975,47 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 3 milyar 48 milyon 798 bin 67,26 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, Garanti BBVA, Çakmakcı Kıymetli Madenler, Hakan Yetkili Müessese ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: