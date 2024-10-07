AFAD duyurdu: Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Girit Adası Akdeniz açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Saat 08.55'te meydana gelen depremin derinliği 5.3 kilometre olarak ölçüldü. (AFAD Son Depremler, Akdeniz'de Deprem)
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Ekim 2024 11:14, Son Güncelleme : 07 Ekim 2024 11:15
Girit Adası Akdeniz açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depreme ilişkin verileri paylaştı.
Girit Adası açıklarındaki depremin 4.5 büyüklüğünde olduğu ve 5.3 km derinlikte gerçekleştiği açıklandı.