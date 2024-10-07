Dolar günü 34,25 TL'den kapattı
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu?
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ekim 2024 17:40, Son Güncelleme : 07 Ekim 2024 17:51
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|34,2520
|34,2530
|34,2560
|34,2570
|Avro
|37,6170
|37,6180
|37,6390
|37,6400
|Sterlin
|44,8770
|44,8900
|44,8090
|44,8170
|İsviçre frangı
|39,8860
|39,8890
|40,1030
|40,1090
|ANKARA
|ABD doları
|34,2200
|34,3020
|34,2260
|34,3060
|Avro
|37,5770
|37,6570
|37,5990
|37,6790
|Sterlin
|44,8170
|45,0270
|44,7490
|44,9590