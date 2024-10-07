Dolar günü 34,25 TL'den kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 34,2520 34,2530 34,2560 34,2570 Avro 37,6170 37,6180 37,6390 37,6400 Sterlin 44,8770 44,8900 44,8090 44,8170 İsviçre frangı 39,8860 39,8890 40,1030 40,1090 ANKARA ABD doları 34,2200 34,3020 34,2260 34,3060 Avro 37,5770 37,6570 37,5990 37,6790 Sterlin 44,8170 45,0270 44,7490 44,9590