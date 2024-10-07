Cevdet Yılmaz: Adaletin sesi olmaya devam edeceğiz

"365 gündür Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor, masumların feryatları semada yankılanıyor. Dünya sussa da biz adaletin sesi olmaya devam edeceğiz."

Yılmaz, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

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