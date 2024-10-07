Soykırımın birinci yılı etiketi dünya gündemine girdi

1 yıldır süren soykırıma tepki olarak açılan etiket dünya gündemine de girdi. #Soykırımın365Günü ve #365DaysOfGenocide etiketleri de listede yerini aldı.



İşgalci İsrail, Gazze'ye yönelik 1 yıldır soykırım politikasını sürdürüyor. Dünya kamuoyunun tepkilerine rağmen ülkeler işgalci İsrail'e desteğini kesmezken, soykırımın birinci yılını doldurmasına sosyal medyadan tepki yağdı. Gazze'de gerçekleştirilen soykırımın birinci yılı için X'te (Twitter) yapılan etiket çalışması, Türkiye gündeminde 1. sıraya yerleşti. Türkiye'de başlayan etiket çalışması kısa sürede dünya gündemine de yerleşti.