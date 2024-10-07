İstanbul'da fırınlar denetlendi

İl Müdürlüğüne bağlı 36 ekip tarafından 26 ilçede eş zamanlı olarak başlatılan denetimler kapsamında, kentte faaliyet gösteren ekmek fırınlarında tarifeye uyulup uyulmadığı denetlendi.

Denetimlerde 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında haksız fiyat artışına, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde de etiketlerin bulunup bulunmadığına, etiketin olması halinde yönetmeliğe uygun olup olmadığına bakıldı.

İncelemelerde her bir etiket bulunmayan ürün grubu için 2 bin 200 lira, fahiş fiyat olduğu belirlenen uygulamalar için de 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası verildi.

Hafta sonuna kadar İstanbul'un 39 ilçesinde yer alan 3 bin 500 fırında denetimlerin devam edeceği bildirildi.