İstanbul'da fırınlar denetlendi

1 kuruşluk borç için haciz gönderen yetkili görevden alındı
1 kuruşluk borç için haciz gönderen yetkili görevden alındı
'Hitler nasıl durdurulduysa Netanyahu da durdurulacak'
'Hitler nasıl durdurulduysa Netanyahu da durdurulacak'
EKK'den OVP açıklaması: Ekonomideki kazanımlar kalıcı hale gelecek
EKK'den OVP açıklaması: Ekonomideki kazanımlar kalıcı hale gelecek
Bakan Uraloğlu'ndan Discord açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan Discord açıklaması
Cinsel istismara uğrayan Sıla bebek hayatını kaybetti
Cinsel istismara uğrayan Sıla bebek hayatını kaybetti
Soykırımın birinci yılı etiketi dünya gündemine girdi
Soykırımın birinci yılı etiketi dünya gündemine girdi
Cevdet Yılmaz: Adaletin sesi olmaya devam edeceğiz
Cevdet Yılmaz: Adaletin sesi olmaya devam edeceğiz
Recai Kutan hayatını kaybetti
Recai Kutan hayatını kaybetti
Ekmekte fahiş fiyat artışına 1 milyon liraya kadar ceza
Ekmekte fahiş fiyat artışına 1 milyon liraya kadar ceza
Otomotiv ihracatında rekor
Otomotiv ihracatında rekor
AFAD duyurdu: Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da pazartesi trafiği
İstanbul'da pazartesi trafiği
Bakan Şimşek açıkladı: KOBİ'lere 2,3 milyar dolarlık kaynak
Bakan Şimşek açıkladı: KOBİ'lere 2,3 milyar dolarlık kaynak
KOBİ'de 'takip' büyüyor
KOBİ'de 'takip' büyüyor
Soykırımda bir yıl: İsrail, Gazzeyi hayalet bölgeye çevirdi
Soykırımda bir yıl: İsrail, Gazzeyi hayalet bölgeye çevirdi
Altın kaçakçılığı tarihi zirvesini yaşıyor
Altın kaçakçılığı tarihi zirvesini yaşıyor
Tarım Bakanlığından yeni adım, artık satılamayacak
Tarım Bakanlığından yeni adım, artık satılamayacak
Türkiye Buluşmalarından ilginç sonuçlar çıktı
Türkiye Buluşmalarından ilginç sonuçlar çıktı
AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
Üniversite öğrencilerinden tam şarjla 100 km gidebilen elektrikli araç
Üniversite öğrencilerinden tam şarjla 100 km gidebilen elektrikli araç
Kız yurdunda şüpheli erkek alarmı
Kız yurdunda şüpheli erkek alarmı
Firari hükümlü, yakınlarıyla polise saldırdı
Firari hükümlü, yakınlarıyla polise saldırdı
Marmara Adası İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü
Marmara Adası İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü
Özgür Özel'den milyonları ilgilendiren asgari ücret mesajı
Özgür Özel'den milyonları ilgilendiren asgari ücret mesajı
Vahşi cinayetlerin görüntülerinin paylaşılması hakkında suç duyurusu
Vahşi cinayetlerin görüntülerinin paylaşılması hakkında suç duyurusu
Pompalı tüfekle hastane basan kadın tutuklandı
Pompalı tüfekle hastane basan kadın tutuklandı
Bankalar konut kredisinde indirime gitti
Bankalar konut kredisinde indirime gitti
Hava sıcaklıkları, pazartesi günü kuzeybatı kesimlerde azalacak
Hava sıcaklıkları, pazartesi günü kuzeybatı kesimlerde azalacak
3 bin sanal pos kapatıldı, 280 bin banka hesabı MASAK radarına takıldı
3 bin sanal pos kapatıldı, 280 bin banka hesabı MASAK radarına takıldı
AK Parti, yeni kanun tekliflerini Meclis gündemine taşıyacak
AK Parti, yeni kanun tekliflerini Meclis gündemine taşıyacak
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

İstanbul'da fırınlar denetlendi

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kentte fırın denetimleri gerçekleştirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ekim 2024 13:28, Son Güncelleme : 07 Ekim 2024 14:36
Yazdır

İl Müdürlüğüne bağlı 36 ekip tarafından 26 ilçede eş zamanlı olarak başlatılan denetimler kapsamında, kentte faaliyet gösteren ekmek fırınlarında tarifeye uyulup uyulmadığı denetlendi.

Denetimlerde 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında haksız fiyat artışına, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde de etiketlerin bulunup bulunmadığına, etiketin olması halinde yönetmeliğe uygun olup olmadığına bakıldı.

İncelemelerde her bir etiket bulunmayan ürün grubu için 2 bin 200 lira, fahiş fiyat olduğu belirlenen uygulamalar için de 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası verildi.

Hafta sonuna kadar İstanbul'un 39 ilçesinde yer alan 3 bin 500 fırında denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber