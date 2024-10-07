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'Hitler nasıl durdurulduysa Netanyahu da durdurulacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in uzun yıllardır süren soykırım, işgal ve istila politikasının artık bir son bulması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hitler nasıl insanlığın ortak ittifakıyla durdurulduysa Netanyahu ve cinayet şebekesi de aynı şekilde durdurulacaktır." dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Ekim 2024 14:52, Son Güncelleme : 07 Ekim 2024 14:52
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'Hitler nasıl durdurulduysa Netanyahu da durdurulacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılarının yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün 7 Ekim... Tam 365 gün önce hayatta olan, çoğu çocuk ve kadın 50 bin kardeşimiz vahşice katledildi. Gazze'deki hastaneler, farklı inançlara ait ibadethaneler, okullar artık ayakta değil. Pek çok gazeteci, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, barış elçisi artık aramızda değil. Gazze'de, Filistin'de, bugünlerde Lübnan'da ölen sadece kadınlar, çocuklar, bebekler, masum siviller değil; aynı zamanda insanlıktır, insanlığa hizmet etmesi beklenen kurumlardır, uluslararası sistemdir...

"KATİL İSRAİL HÜKÜMETİNİN KATLETTİĞİ ON BİNLERCE İNSANI BUGÜN HÜZÜNLE YAD EDİYORUM"

Tam 1 yıldır dünyanın gözü önünde, canlı yayında katledilen aslında tüm insanlıktır, insanlığın geleceğe dair tüm umutlarıdır. Katil İsrail hükümetinin 7 Ekim'den bu yana katlettiği on binlerce insanı bugün hüzünle yad ediyor; eşlerini, çocuklarını, ailelerini kaybeden yüreği yaralı Gazzeli, Filistinli, Lübnanlı kardeşlerime en kalbi taziyelerimi iletiyorum.

"İSRAİL'İN UZUN YILLARDIR SÜREN SOYKIRIM, İŞGAL VE İSTİLA POLİTİKASI ARTIK BİR SON BULMALIDIR"

İsrail'in uzun yıllardır süren soykırım, işgal ve istila politikası artık bir son bulmalıdır. Unutulmamalıdır ki İsrail 1 yıldır uyguladığı, halen de devam etmekte olduğu bu soykırımın bedelini er ya da geç ödeyecektir. Hitler nasıl insanlığın ortak ittifakıyla durdurulduysa Netanyahu ve cinayet şebekesi de aynı şekilde durdurulacaktır. Gazze soykırımının hesabının sorulmadığı bir dünya huzura kavuşamayacaktır. Türkiye olarak bedeli her ne olursa olsun İsrail hükümetinin karşısında durmaya, dünyayı da bu onurlu duruşa çağırmaya devam edeceğiz."

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