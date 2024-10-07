Tokatlı çiftçi 500 ton soğanı ücretsiz dağıttı

Tokat'ta Tosunlar köyünde yaşayan 35 yaşındaki Cihan Aydın, 300 dönümlük arazide tarım yapıyor.

Geçen yıla kadar kaba yem üretirken, bu yıl soğan, patates ve karpuz gibi ürünler eken Aydın, bu yıl 65 dekar alanda soğan ekimi yaptı.

Artan işçilik ve üretim maliyetleri nedeniyle mahsulünü toplayamayan Aydın, yeni sezon için arazi hazırlığı yapması gerektiği için ürünleri toprağa karıştırmak yerine vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtmaya karar verdi.

Cihan Aydın, yaklaşık 65 dekarlık alandaki ortalama 500 ton soğanı vatandaşların kendilerinin toplayıp ücretsiz alabileceğini belirtti.