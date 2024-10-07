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Merkez Bankası'nın brüt rezervi gerilerken, swap hariç net rezerv yükseldi

Merkez Bankası'nın brüt rezervi geçtiğimiz hafta 1 milyar dolar azalarak 156,4 milyar dolara gerilerken, swap hariç net rezervler ise 1,8 milyar dolar artarak 34,6 milyar dolara yükseldi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Ekim 2024 15:20, Son Güncelleme : 07 Ekim 2024 16:10
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Merkez Bankası'nın brüt rezervi gerilerken, swap hariç net rezerv yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervi gerilerken, swap hariç net rezerv yükseldi.

Brüt rezerv geriledi

CNBC-e'nin haberine göre, TCMB'nin brüt rezervleri geçtiğimiz hafta 1 milyar dolar azalarak 156,4 milyar dolara geriledi.

Net uluslararası rezervler ise 1,7 milyar dolar artarak 55,8 milyar dolara yükseldi.

Hazine, 25 Eylül'de gerçekleştirmiş olduğu 2035 vadeli 3.5 milyar ABD doları nominal tutarlı eurobond ihracının yaklaşık 1.84 milyar dolarlık kısmı 2024 ve 2025 vadelerindeki tahvillerin yükümlülük yönetimi işlemi kapsamında değiştirirken, kalan kısmını nakit finansmanı olarak temin etmişti.

Eylül'ün son haftasında Merkez'in brüt rezervi 157,4 milyar dolar, net uluslararası rezervleri ise 54,1 milyar dolar düzeyindeydi.

Swap hariç net rezerv yükseldi

Bir önceki hafta 32,8 milyar dolar düzeyinde bulunan swap hariç net rezervler 1,8 milyar dolar artarak 34,6 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası, rezerve ilişkin son verileri ise perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.

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