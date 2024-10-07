1 kuruşluk borç için haciz gönderen yetkili görevden alındı

Sosyal Güvenlik Kurumu, sadece 1 kuruş borcu olan vatandaş için haciz işlemi başlattı. 1 kuruşluk borç için dosya masrafı dahil 175 lira istendi. Sosyal medyada olay büyük yankı bulurken Ekolhaber'in edindiği bilgiye göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından söz konusu işlemi yapan yetkili görevinden alındı.

Sosyal Güvenlik uzmanı Mehmet Akif Cenkci, sosyal medya platformu X'te yaptığı bir paylaşım ile gündeme oturdu. Cenkci, paylaştığı belgede Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) yalnızca 1 kuruş borcu olan bir vatandaş hakkında haciz işlemi başlattığını ortaya koydu. Ekolhaber'in edindiği bilgilere göre ise söz konusu işlemi yapan sorumlu görevinden alındı.

4 KURUŞ GECİKME ZAMMI, 175 TL MASRAF



Paylaşılan belgede, 1 kuruşluk borcun üzerine 4 kuruş gecikme zammı eklendiği ve 175 TL dosya masrafıyla birlikte toplam borcun 175,05 TL'ye çıktığı görülüyor. Cenkci, bu durumu "Şaka değil, gerçek!" ifadeleriyle duyurdu. Haciz sürecinin 1 kuruşluk borçla başlatılması, kamuoyunda SGK'nın borç takip prosedürlerinin sorgulanmasına neden oldu.

Bu olay, vatandaşların sosyal güvenlik borçlarına karşı daha dikkatli olmalarını gündeme getirirken, borç tutarının düşük dahi olsa haciz işlemlerinin başlatılabileceğini gösteriyor. Uzmanlar, bu tür durumların mağduriyet yaratabileceği konusunda uyarılarda bulunurken, Cenkci'nin paylaşımı büyük tepki topladı.