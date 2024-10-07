AK Parti Sözcüsü Çelik: Cezasızlık algısına müsaade etmeyeceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail'in çağrı cihazlarını, telsizleri, sivil iletişim araçlarını ölümcül silaha dönüştürerek yeni bir suça imza attığını belirten Çelik, "Uluslararası hukukun ve sistemin namusu, Netanyahu hükümetini yargılayıp yargılamamaktan geçmektedir. Netanyahu ve şebekesi yargılanıp da bu suçlarından dolayı ceza almadığı müddetçe bunun herhangi bir şekilde bir netice doğurması mümkün değil. Bu katliamlar devam eder." ifadelerini kullandı.

Lübnan'a yapılan saldırının bu ülkenin, ikinci bir Gazze haline getirilmeye çalışıldığını gösterdiğini vurgulayan Çelik, başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere uluslararası kuruluşların tamamının yaşanan bu süreci izlediğine dikkati çekti.

Çelik, bugüne kadar BM Güvenlik Konseyi'nden İsrail ile ilgili çıkması gereken kararların hiçbirinin çıkmadığını belirterek, siyonist işgalcilerin uluslararası hukuku, BM Güvenlik Konseyini işgal etme teşebbüsünün sürdüğünü, uluslararası ceza mahkemesinin susturulmaya, iş yapamaz hale getirilmeye çalışıldığını söyledi.

Birçok devletin Akdeniz'e İsrail'i savunmak üzere savaş gemisi gönderdiğini dile getiren Çelik, "Oraya gönderilen savaş gemisi ile gösterilen efor yerine diplomasi ve İsrail'in bu siyonist işgalciliğini engelleyecek adımlara bu enerji harcansaydı, şimdiye kadar bu kadar insan ölmemiş olacaktı. Ve bu kadar uluslararası sistemin aşağılandığı bir tablo ortaya çıkmamış olacaktı." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olayların olduğu ilk andan itibaren bir insanlık cephesinin kurulması, soykırımın durdurulması için her alanda güçlü bir diplomasi yürüttüğünü anımsatan Çelik, gelinen noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu tespitlerin ve yaklaşımların ne kadar doğru olduğunun görüldüğünü ifade etti.

ABD'nin ve uluslararası sistemin güçlü odaklarının İsrail'e dönük "bu soykırımı durdur" cümlesinin çıkmadığına dikkati çeken Çelik, bu konuda iki yüzlü bir tavır sergilendiğini vurguladı.

Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu şebekesinin şeytani planı harekete geçirerek, bölge halklarını köleleştirmeye, insanlık dışı bir yaşama mahkum etmeye çalışan, teolojik olarak sapkın bir anlayışla hareket ettiğinin altını çizdi.

- "Her türlü kararlılığı göstereceğiz"

Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ın vefatından duydukları üzüntüyü dile getiren Çelik, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Son zamanda bir kadın polisin şehit edildiğini, art arda kadın cinayetlerinin yaşandığını hatırlatan Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MYK'deki açılış konuşmasında bütün bu tabloya geniş bir yer ayırdığını aktardı.

İnfaz yasası ve diğer konulardaki düzenlemelerin gözden geçirileceğini belirten Çelik, "Cumhurbaşkanımızın net verdiği mesaj şudur ve biz bu mesajın gereğini yerine getirmek için her ne gerekiyorsa şimdiye kadar yaptık, bundan sonra da yapacağız. O da şudur, kesinlikle cezasızlık algısına müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Kadınların güvenliğinin önemine işaret eden Çelik, kadına yönelik şiddetin her alanda önlenmesi için ne gerekiyorsa sonuna kadar yapacaklarını vurguladı.

Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan ve darbedilen 2 yaşındaki Sıla bebeğin hayatını kaybettiğini anımsatan Çelik, "Çocuklara dönük olarak araştırma önergesi vererek, bir araştırma komisyonu kurulması için grubumuz Meclis'te bir girişimde bulunacak. Bu tamamen çocukların korunmasına dönük olarak bunun gerçekleşmesi sağlanacak." diye konuştu.

Acı ve üzüntü veren çok dramatik olaylar yaşandığını dile getiren Çelik, kadınların her alanda güvenliğinin sağlanması ve cezasızlık algısının hiçbir şekilde oluşmaması için her türlü kararlılığı sonuna kadar göstereceklerini vurguladı.

- "İsrail teknolojiyi kötücül amaçlarla kullanıyor"

İsrail'in yapay zekayı kullanarak insan öldürdüğüne dikkati çeken Çelik, bunun teknolojinin geldiği en ileri noktalardan biri olduğunu söyledi.

Çağrı cihazları vasıtasıyla insanların öldürülmesi gibi eylemlere imza atıldığını belirten Çelik, "Net bir şekilde ileri teknolojiyi kötücül amaçlarla insanlığı tehdit eden yaklaşımda kullanıyor İsrail. Bunun karşısında bizim milli teknoloji hamlemiz, insanlık yararına teknoloji geliştirmek. Kötücül, ölümcül teknoloji kullanımına karşı insan hayatını kurtaracak teknoloji geliştirmek üzere yoluna devam ediyor ve bu konuda dünyada iddialıyız." dedi.

TEKNOFEST'in 10'uncusunun geçen hafta Adana'da gerçekleştiğini hatırlatan Çelik, Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ı rahmetle andı.

Çelik, TEKNOFEST alanını gezdiklerinde gençlerin ve üniversitelerin müthiş bir özgüvene sahip olduklarını dile getirerek, TEKNOFEST'in bir anlamda "özgüven devrimi" olduğunu vurguladı.

- "İstismarlar, özgürlüğü de tehdit etmektedir"

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Oruç Reis araştırma gemisinin cuma günü Somali'ye uğurlandığını anımsatan Çelik, geminin yaklaşık beşer bin kilometrelik ve 3 ruhsat alanında 7 aylık çalışma yürüteceğini, toplanan verilerin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Veri İletişim Müdürlüğünde işlenip değerlendirileceğini anlattı.

Çelik, bir gazetecinin şiddetin sosyal medyada yayınlandığına dair iddialar olduğunu, gelecek dönemlerde sosyal medya alanına ilişkin düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Son zamanlarda çocuk oyun siteleri çok gündeme geliyor, çocukların istismarı ile ilgili. Gündeme gelmesiyle birlikte daha ayrıntılı bir şekilde baktım bazı sitelere... Hepsini kastetmiyorum fakat tam tabir burada geçerli 'kanım dondu.' Böyle bir şey nasıl söz konusu olabilir, böyle bir istismar alanı nasıl serbest bırakılabilir, bu düşünülemez bile. Çocukların korunması hepimizin en asli vazifesi fakat oyun sitesi adı altında ya güvenlik açıklarından ya başka istismar alanlarının doğmasından dolayı bütün bunlar ortaya çıkabiliyor."

Özgürlük alanıyla değerlerin korunması arasında bir denge kurulması gerektiğini vurgulayan Çelik, "Esas olan özgürlüktür fakat şunu unutmamak lazımdır ki bu bahsettiğim istismarlar, özgürlüğü de tehdit etmektedir." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, bu konuda çalışmalara devam edeceklerini bildirerek, siber alanı güçlendirdiklerini söyledi.