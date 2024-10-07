Makamında öldürülen tarım müdür vekilinin katil zanlısı yakalandı

Dün akşam saatlerinde Marmara İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Yakupoğlu'nun öldürülmesinin ardından zanlı S.A'yı (42) arama çalışmaları bugün de devam etti.

Polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu S.A'nın Çınarlı Mahallesi'nde annesinin evinde gizlendiği bilgisi alındı.

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda S.A, saklandığı evde yakalandı.

S.A, işlemlerinin ardından Marmara İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Dün, Marmara Adası'ndaki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden gelen silah seslerini duyanlar durumu polise bildirmiş, polis ve sağlık ekipleri, Yakupoğlu'nun tabancayla vurularak öldürüldüğünü tespit etmişti. Polis, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen S.A'nın yakalanması için çalışma başlatmıştı.