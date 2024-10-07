Vali Sezer: Edirne göçmen rotası olmaktan çıktı

Vali Sezer, düzenlenen asayiş ve güvenlik toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında alınan tedbirler sayesinde yasa dışı göçle mücadelede başarılı sonuçlar elde edildiğini ve mücadelenin etkin bir şekilde devam ettiğini söyledi. Göçmen sayısında yüzde 86 oranında düşüş olduğunu belirten Vali Sezer, ayrıca son 9 ayda 543 organizatör yakalandığını aktardı. Yasa dışı göçle mücadelede temel hedefin Edirne'yi göç rotasından çıkarmak olduğunu vurgulayan Vali Sezer, mücadele arttıkça yasa dışı göç noktasındaki gelişlerin azaldığına dikkat çekti.

"Son 9 ayda 543 organizatör yakaladık"

Geçmiş döneme göre bakıldığında önemli başarılar elde edildiğini belirten Vali Sezer, "Özellikle yasa dışı göç önemli fakat bununla ilgili olarak da organizatörlerle ilgili planlı çalışmalarımız devam ediyor. Hem emniyet boyutuyla hem de jandarmamız boyutuyla geride bıraktığımız 9 ay içerisinde 543 organizatörü yakaladık. Bu çok büyük bir rakam. Geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 50'lik bir artış var. Organizatörlerle mücadele, aynı zamanda yasa dışı göçün de ivmesini kırıyor" dedi.

Yasa dışı göç noktasında özellikle ticari araçlar ve kiralık araçlar kullanılarak bu işin yapıldığına dikkat çeken Vali Sezer, "Bu noktada da geride kalan 9 ayda 280 araca yasa dışı göçte kullanıldığı için yasal işlem yapıldı. Bunların içerisinde 2 tane tekne, 6 tane bot var. Hem Meriç Nehri'ni kullanarak karşı tarafa geçenler hem de bu sene deniz yoluyla karşı tarafa geçmek için iki girişim oldu ve engellendi. Yine çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

325 kilometrelik bir yol içerisinde hudut ve bağlantı yollarını iyileştirdiklerini söyleyen Vali Sezer, "Göç İdaresi Başkanlığımızın, İçişleri Bakanlığımızın destekleriyle asansörlü kuleler dahil olmak üzere yapımını gerçekleştirdik. 14 yeni kule ihalesini yaptık ve bunları gerçekleştireceğiz. 16 sabit nokta ve 107 uygulama noktasında denetimlerimiz aralıksız bir şekilde devam etmekte" diye konuştu.

"Son 9 ayda 427 örgüt mensubu yakalandı"

Geride kalan 9 ayda 427 örgüt mensubunun yakalandığını açıklayan Vali Sezer, "Edirne, bu alınan tedbirlerle yüzde 86 oranında göçmen rotası olmaktan çıkmış durumda. Yani bir önceki yıla göre gelen yasa dışı göçmenlerde yüzde 86 oranında azalış söz konusu. Bu da bizim açımızdan alınan tedbirlerin ve yapılan mücadelenin yerinde olduğunu gösteren önemli bir orandır" ifadelerini kullandı.