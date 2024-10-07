Vali Sezer: Edirne göçmen rotası olmaktan çıktı

Yönetim Kurulu Başkanı açıkladı: TOGG satılacak mı?
Yönetim Kurulu Başkanı açıkladı: TOGG satılacak mı?
ATM'ler enflasyona yenildi: Para çekmek daha maliyetli
ATM'ler enflasyona yenildi: Para çekmek daha maliyetli
AYM'den KHK'lıların tazminat talebinde bulunamayacağını öngören hükme iptal
AYM'den KHK'lıların tazminat talebinde bulunamayacağını öngören hükme iptal
Bakan Bayraktar'dan elektrik ve doğal gaza zam açıklaması
Bakan Bayraktar'dan elektrik ve doğal gaza zam açıklaması
Makamında öldürülen tarım müdür vekilinin katil zanlısı yakalandı
Makamında öldürülen tarım müdür vekilinin katil zanlısı yakalandı
Bakanlıktan 'Sıla bebek' açıklaması: Adalet önünde hesap verecekler
Bakanlıktan 'Sıla bebek' açıklaması: Adalet önünde hesap verecekler
Karadeniz'deki doğal gaz üretimi 20 milyon metreküpe çıkacak
Karadeniz'deki doğal gaz üretimi 20 milyon metreküpe çıkacak
1 kuruşluk borç için haciz gönderen yetkili görevden alındı
1 kuruşluk borç için haciz gönderen yetkili görevden alındı
'Hitler nasıl durdurulduysa Netanyahu da durdurulacak'
'Hitler nasıl durdurulduysa Netanyahu da durdurulacak'
EKK'den OVP açıklaması: Ekonomideki kazanımlar kalıcı hale gelecek
EKK'den OVP açıklaması: Ekonomideki kazanımlar kalıcı hale gelecek
Bakan Uraloğlu'ndan Discord açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan Discord açıklaması
Soykırımın birinci yılı etiketi dünya gündemine girdi
Soykırımın birinci yılı etiketi dünya gündemine girdi
Cevdet Yılmaz: Adaletin sesi olmaya devam edeceğiz
Cevdet Yılmaz: Adaletin sesi olmaya devam edeceğiz
Recai Kutan hayatını kaybetti
Recai Kutan hayatını kaybetti
Ekmekte fahiş fiyat artışına 1 milyon liraya kadar ceza
Ekmekte fahiş fiyat artışına 1 milyon liraya kadar ceza
Otomotiv ihracatında rekor
Otomotiv ihracatında rekor
AFAD duyurdu: Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da pazartesi trafiği
İstanbul'da pazartesi trafiği
Bakan Şimşek açıkladı: KOBİ'lere 2,3 milyar dolarlık kaynak
Bakan Şimşek açıkladı: KOBİ'lere 2,3 milyar dolarlık kaynak
KOBİ'de 'takip' büyüyor
KOBİ'de 'takip' büyüyor
Soykırımda bir yıl: İsrail, Gazzeyi hayalet bölgeye çevirdi
Soykırımda bir yıl: İsrail, Gazzeyi hayalet bölgeye çevirdi
Altın kaçakçılığı tarihi zirvesini yaşıyor
Altın kaçakçılığı tarihi zirvesini yaşıyor
Tarım Bakanlığından yeni adım, artık satılamayacak
Tarım Bakanlığından yeni adım, artık satılamayacak
Türkiye Buluşmalarından ilginç sonuçlar çıktı
Türkiye Buluşmalarından ilginç sonuçlar çıktı
AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
Üniversite öğrencilerinden tam şarjla 100 km gidebilen elektrikli araç
Üniversite öğrencilerinden tam şarjla 100 km gidebilen elektrikli araç
Kız yurdunda şüpheli erkek alarmı
Kız yurdunda şüpheli erkek alarmı
Firari hükümlü, yakınlarıyla polise saldırdı
Firari hükümlü, yakınlarıyla polise saldırdı
Marmara Adası İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü
Marmara Adası İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü
Özgür Özel'den milyonları ilgilendiren asgari ücret mesajı
Özgür Özel'den milyonları ilgilendiren asgari ücret mesajı
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Vali Sezer: Edirne göçmen rotası olmaktan çıktı

Edirne Valisi Yunus Sezer, asayiş bilgilendirme toplantısında alınan tedbirler sayesinde başarılı sonuçlar elde edildiğini ve ilde göçmen sayısında yüzde 86 düşüş olduğunu söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Ekim 2024 18:57, Son Güncelleme : 07 Ekim 2024 19:57
Yazdır

Vali Sezer, düzenlenen asayiş ve güvenlik toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında alınan tedbirler sayesinde yasa dışı göçle mücadelede başarılı sonuçlar elde edildiğini ve mücadelenin etkin bir şekilde devam ettiğini söyledi. Göçmen sayısında yüzde 86 oranında düşüş olduğunu belirten Vali Sezer, ayrıca son 9 ayda 543 organizatör yakalandığını aktardı. Yasa dışı göçle mücadelede temel hedefin Edirne'yi göç rotasından çıkarmak olduğunu vurgulayan Vali Sezer, mücadele arttıkça yasa dışı göç noktasındaki gelişlerin azaldığına dikkat çekti.

"Son 9 ayda 543 organizatör yakaladık"

Geçmiş döneme göre bakıldığında önemli başarılar elde edildiğini belirten Vali Sezer, "Özellikle yasa dışı göç önemli fakat bununla ilgili olarak da organizatörlerle ilgili planlı çalışmalarımız devam ediyor. Hem emniyet boyutuyla hem de jandarmamız boyutuyla geride bıraktığımız 9 ay içerisinde 543 organizatörü yakaladık. Bu çok büyük bir rakam. Geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 50'lik bir artış var. Organizatörlerle mücadele, aynı zamanda yasa dışı göçün de ivmesini kırıyor" dedi.

Yasa dışı göç noktasında özellikle ticari araçlar ve kiralık araçlar kullanılarak bu işin yapıldığına dikkat çeken Vali Sezer, "Bu noktada da geride kalan 9 ayda 280 araca yasa dışı göçte kullanıldığı için yasal işlem yapıldı. Bunların içerisinde 2 tane tekne, 6 tane bot var. Hem Meriç Nehri'ni kullanarak karşı tarafa geçenler hem de bu sene deniz yoluyla karşı tarafa geçmek için iki girişim oldu ve engellendi. Yine çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

325 kilometrelik bir yol içerisinde hudut ve bağlantı yollarını iyileştirdiklerini söyleyen Vali Sezer, "Göç İdaresi Başkanlığımızın, İçişleri Bakanlığımızın destekleriyle asansörlü kuleler dahil olmak üzere yapımını gerçekleştirdik. 14 yeni kule ihalesini yaptık ve bunları gerçekleştireceğiz. 16 sabit nokta ve 107 uygulama noktasında denetimlerimiz aralıksız bir şekilde devam etmekte" diye konuştu.

"Son 9 ayda 427 örgüt mensubu yakalandı"

Geride kalan 9 ayda 427 örgüt mensubunun yakalandığını açıklayan Vali Sezer, "Edirne, bu alınan tedbirlerle yüzde 86 oranında göçmen rotası olmaktan çıkmış durumda. Yani bir önceki yıla göre gelen yasa dışı göçmenlerde yüzde 86 oranında azalış söz konusu. Bu da bizim açımızdan alınan tedbirlerin ve yapılan mücadelenin yerinde olduğunu gösteren önemli bir orandır" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber