Başka bir bakım istasyonunda geçici görevlendirilen yol sürveyanının harcırah yanında turne tazminatı talebi reddedildi

Danıştay 5. Daire: Mükerrer ödemeye yol açar



Uyuşmazlık konusu olayda, davacının Dursunbey Yol Bakım ve Onarım Şefliği görevini yürütmek üzere vekaleten görevlendirildiği ve bu nedenle kendisine hergün için 6245 sayılı Kanun uyarınca harcırah ödendiği; anılan Kanun'un 53. maddesine dayanılarak çıkartılan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Memur ve Hizmetlilerine Verilecek Harcırah ve Harcırah Karşılığı Hizmet Tazminatlarına İlişkin Tüzüğün 7. maddesinde, harcırah karşılığı verilecek hizmet tazminatlarına ilişkin usullerin düzenlendiği ve anılan maddede açıkça "Bu bölüm uyarınca tazminat verilenlere ayrıca harcırah ödenmez" hükmüne yer verildiği; 6245 sayılı Kanun uyarınca harcırah alınması durumunda Tüzüğe dayanılarak aynı zamanda hizmet tazminatı alınmasının mümkün olmadığı, zira hizmet tazminatının zaten harcırah karşılığında verildiği, aksi takdirde mükerrer ödeme yapılmasına yol açabileceğin anlaşılmıştır.

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No: 2023/2744

Karar No: 2024/201

İSTEMİN KONUSU:

Danıştay Onikinci Dairesinin 27/06/2022 tarih ve E:2020/2226, K:2022/4174 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü 75. Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğünde (Balıkesir) yol sürveyanı olarak görev yapmakta iken, Dursunbey Yol Bakım ve Onarım Şefliği görevini yürütmek üzere vekaleten görevlendirilen davacı tarafından, vekalet görevi sırasında harcırah yanında turne tazminatı da ödenmesi talebinin reddine ilişkin... tarih ve... sayılı işlemin ve dava konusu işlemin dayanağı olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Memur ve Hizmetlilerine Verilecek Harcırah ve Harcırah Karşılığı Hizmet Tazminatlarına İlişkin Tüzüğün 7. maddesinin son fıkrasının iptali istenilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay Onikinci Dairesinin 27/06/2022 tarih ve E:2020/2226, K:2022/4174 sayılı kararıyla,

Danıştay Beşinci Dairesinin 26/09/2014 tarih ve E:2012/1238, K:2014/6393 sayılı davanın kısmen iptaline ve kısmen reddine ilişkin kararının; iptale ilişkin kısmının, davalı idarelerden TCDD Genel Müdürlüğü tarafından temyiz edilmesi sonucunda, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 16/11/2017 tarih ve E:2015/2534, K:2017/3762 sayılı kararıyla bozulması üzerine anılan bozma kararına uyularak;

Davanın, davacının vekalet görevi sırasında harcırah yanında turne tazminatının da ödenmesi istemiyle davalı idareye yaptığı başvurunun reddine ilişkin... tarih ve... sayılı işlemin iptali istemi yönünden;

Uyuşmazlık konusu olayda, davacının Dursunbey Yol Bakım ve Onarım Şefliği görevini yürütmek üzere vekaleten görevlendirildiği ve bu nedenle kendisine hergün için 6245 sayılı Kanun uyarınca harcırah ödendiği; anılan Kanun'un 53. maddesine dayanılarak çıkartılan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Memur ve Hizmetlilerine Verilecek Harcırah ve Harcırah Karşılığı Hizmet Tazminatlarına İlişkin Tüzüğün 7. maddesinde, harcırah karşılığı verilecek hizmet tazminatlarına ilişkin usullerin düzenlendiği ve anılan maddede açıkça "Bu bölüm uyarınca tazminat verilenlere ayrıca harcırah ödenmez" hükmüne yer verildiği; 6245 sayılı Kanun uyarınca harcırah alınması durumunda Tüzüğe dayanılarak aynı zamanda hizmet tazminatı alınmasının mümkün olmadığı, zira hizmet tazminatının zaten harcırah karşılığında verildiği, aksi takdirde mükerrer ödeme yapılmasına yol açabileceğinin anlaşıldığı,

Bu durumda, davacının vekaleten görevlendirilmesi nedeniyle, 6245 sayılı Kanun uyarınca harcırah aldığı anlaşıldığından; vekalet görevi sırasında harcırah yanında turne tazminatının da ödenmesi istemiyle davalı idareye yaptığı başvurunun reddine ilişkin... tarih ve... sayılı işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı tarafından, TCDD Memur ve Hizmetlilere Verilecek Harcıraha İlişkin Tüzüğün 7. maddesinin son hükmünde anlatılmak istenenin harcırah gündeliğinin ödenmesi halinde turne tazminatı (hizmet tazminatı) ödenmeyeceği değil, söz konusu hizmet tazminatlarının %50 zamlı halinin asgari harcırah gündeliğinden az olması halinde hizmet tazminatı ödemesinin taban tutarının, asgari harcırah gündeliğini geçemeyeceğinin hüküm altına alındığı; söz konusu hükmün yanlış anlaşıldığı; geçici görev harcırahının, 6245 sayılı Kanundan kaynaklanan ve geçici olarak başka bir mahaldeki görevin yürütülmesi sebebi ile yapılan bir ödeme olduğu, harcırah karşılığı hizmet tazminatı olan turne tazminatının, yapılan görev nedeni ile yani görevin özellikleri itibariyla gerçekleşen bir ödeme olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davalı idarelerden Cumhurbaşkanlığı tarafından, Danıştay Onikinci Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Davalı idarelerden TCDD Genel Müdürlüğü tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ... 'IN DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Danıştay dava dairelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan;

"a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka aykırı karar verilmesi,

c)Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması" sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkün olduğu belirtilmiş; 4. fıkrasında, "Danıştayın ilk derece mahkemesi olarak baktığı davaların temyizen incelenmesinde bu madde ile ısrar hariç 50. madde hükümleri kıyasen uygulanır." denilmiş; 50. maddesinin 4. fıkrasında ise, Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Danıştay Onikinci Dairesinin temyize konu kararı; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 16/11/2017 tarih ve E:2015/2534, K:2017/3762 sayılı bozma kararında belirtilen gerekçeler göz önüne alınarak verilmiş bir karar olduğundan, usul ve hukuka uygun bulunmakta ve bozulmasını gerektirecek bir hukuka aykırılık taşımamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2.Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin Danıştay Onikinci Dairesinin temyize konu 27/06/2022 tarih ve E:2020/2226, K:2022/4174 sayılı kararının ONANMASINA,

3. Bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 05/02/2024 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

