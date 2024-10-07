Rize Valiliğinden iş yeri açılışında yaşanan olayla ilgili açıklama:

Valilikten yapılan açıklamaya göre, olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünün delil toplama ve tanık ifadelerini alma çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen şahıslar gözaltına alınmış ve haklarında adli işlem başlatılmıştır. Valiliğimiz, kamu düzeninin korunması ve benzer olayların önlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerini almayı sürdürecektir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği her zaman en önemli önceliğimizdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."