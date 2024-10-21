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Emekli iken malullük talebinde bulunulabilir mi? İhraç halinde memurluk hizmetine ikramiye ödenir mi?

Memurların emeklilikleri genel olarak istekle, yaş haddi veya malulen emeklilik şeklinde olmakta, bu durumlarda yaş haddi hariç görevden ayrıldıktan sonra da olabilmektedir. Ayrıca, farklı statülerde geçen hizmetleri bulunanların memurluk sürelerine ikramiye ödenmesi şartları da bulunmaktadır. Detaylar yazımızdadır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 21 Ekim 2024 00:10, Son Güncelleme : 08 Ekim 2024 08:55
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Emekli iken malullük talebinde bulunulabilir mi? İhraç halinde memurluk hizmetine ikramiye ödenir mi?

Soru: SSk:1).İşe Giriş Tarihi:01/10/1990, İşten Çıkış Tarihi:30/09/1991,SSK:2) İşe Giriş Tarihi:01/01/1992, İşten Çıkış Tarihi:31/07/1992, SSK:3) İşe Giriş Tarihi:22/01/2024/, İşten Çıkış Tarihi:29/03/2024, Emekli Sandığı:1) İşe Giriş Tarihi:16/11/1992, İşten Çıkış Tarihi:31/07/1993 (Yedek Subaylık), İşe Giriş Tarihi:01/10/1990, İşten Çıkış Tarihi:30/09/1991, Emekli Sandığı:2) İşe Giriş : 11/10/1993, İşten Çıkış Tarihi:22/11/2016
01/04/ 2021 tarihinden itibaren emekli maaşı alıyorum. Ben 21 Temmuz 2016'da açığa alındım, KHK ile 22/11/2016 tarihinde de meslekten ihraç edildim. devlette 25 yılı tamamlamadığım için ikramiye alamadım. fakat SSK+Emekli Sandığı 25 yılı geçiyor. Size bahsettiğim, emeklilik öncesi ve sonrası ortaya çıkan kronik raporlu hastalıklarım var. Anksiyete bozukluğu, depresyon, bel fıtığı, diz kapaklarda kıkırdak aşınması ve sıvı kaybı, 3 kez sinüzit ameliyatı, 1 kez anjiyo gibi rahatsızlıklarım emekli olmadan önce vardı. Şimdi de devam ediyor. Emekli olduktan sonra teşhis edilen rahatsızlıklarım; boyun fıtığı (ameliyatlık), tip 2 diyabet, dupuytren konraktur sendromu (şekere bağlı avuç içlerinde oluşan ve ellerin kullanılmasını engelleyen rahatsızlık.sol elimden bu yıl ameliyat oldum.Sağ elimde de oluştu, ondan da ameliyat olmak zorundayım, sol elim 6 ay geçti normale dönmediğin den ameliyat olamıyorum.) BU RAHATSIZLIKLARIN IŞIĞINDA ERKEN EMEKLİ HAKKIYLA İKRAMİYEMİ ALABİLİR MİYİM? Şimdiden teşekkür ederim,
Saygılarımla,

Detaylar/Değerlendirmeler:
Malullük durumu:
Memurluktan ayrılan ve çalışmayan bir kişi malullüğü nedeniyle emekli olabilir. Malullük için koşul olarak aranan bir oran ve malullük için bir sebep yoktur. Önemli olan, vücutlarında meydana gelen rahatsızlıkları içeren sağlık kurulu raporunun SGK tarafından kabul edilmesidir. SGK, çalışabilecek durumda mıdır değil midir, çalışmadan geçimini sağlar mı sağlamaz mı açısından rahatsızlık durumunu incelemektedir. Bu bağlamda 10 hizmet yılı olan, açıkta da olsa, malullük durumu varsa, malulen emekli olabilir. Ancak, emekli olduktan sonra malullük talebiyle emeklilik durumunun değişmesi mümkün olmaz. Bu durumun olabilmesi için tekrar memurluğa başlanılması ve başladıktan sonra malullük talebinde bulunulması gerektiğini değerlendirmekteyiz. Ancak, emeklilerin Cumhurbaşkanınca atananlar ile mahalli idareler hariç tekrar memurluğa başlamaları da 5335 sayılı Kanun Madde 30 hükmü gereği mümkün olmamaktadır.

Emekli ikramiyesi konusu:
Memur görevden çıkarıldıysa, görevine son verildiyse, istifa etmişse emekli ikramiyesi ödenmesindeki kurallar ikiye ayrılıyor.
Birincisi: Memurun SSK'lı, Bağ-Kurlu hizmetleri yoksa, sadece memurluk hizmeti varsa emekli ikramiyesi ödeniyor.
İkincisi: Ancak, memurun SSK'lı, bağ-kurlu hizmetleri varsa, memurluk hizmetine emekli ikramiyesi ödenmiyor, bu durumda 1475 sayılı İş Kanunu Madde 14 hükmünün kuralları kıyasen uygulanıyor. Bu işlemler 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu Madde 89 hükmünde yapılan değişiklik sonucudur.
1475 sayılı İş Kanunu Madde 14 kuralları içerisinde görevine son verilen işçiye kıdem tazminatı ödemesi yapılmadığı için aynı durumda memurun da görevine son verildiğinde emekli ikramiyesi ödemesi yapılmamaktadır.
Ancak, görevine son verilenler tarafından açılan davalar sonucunda yargı tarafından verilen kararlarda şayet sadece memurluk süresi aylık bağlanmasına yeterli olması halinde, yani erkek memurun 25 tam yıl sadece memurluk hizmeti varsa, bu kişinin işçilik hizmetleri de olsa yine emekli ikramiyesi ödenmesi yönünde kararlar da verilebilmektedir. Şayet sadece memurluk hizmeti 25 yıldan az ise ve emekli aylığı bağlanması için gereken bu süreyi işçi veya esnaf olarak geçen hizmetlerle kazanıyorsa ikramiye ödemesi yapılmamaktadır.

Sonuç bağlamında değerlendirmemiz şöyle olacaktır:
Sizin emekliliğinizde işçilik hizmetleriniz de esas alınarak emekli olduğunuzu ve aylık bağlandığını anlamaktayız. Bu durumda sadece memurluk hizmetleriniz 25 tam yıldan az olduğundan ikramiye ödenmemesinin yargıya da taşınmış bir konu olduğundan doğru olabileceğini değerlendirmekteyiz.
Ayrıca, emekli olduktan sonra görevinizle ilişiğiniz kesilmiş olmakta ve tamamıyla emekli statüsüne geçmiş olduğunuzdan, bu süreçte malullük durumunuzun incelenmesinin mümkün olamayacağınızı, olsa dahi emekli ikramiyesi ödenmemesi konusunu değiştirmeyeceğini de değerlendirmekteyiz.

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