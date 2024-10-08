8 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıkları
8 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıkları.
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan için Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde kılınacak cenaze namazı ile YÖK Akademik Yıl Açılışı ve Rektörlerle Buluşma programlarına katılacak.
(Ankara/12.43/14.00/TBMM/19.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM Genel Kurulunda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından İsrail'in saldırıları ve Orta Doğu'daki gelişmeler konusunda bilgilendirme yapılacak.
(TBMM/15.00)
2- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Azerbaycan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Sağlık Bakanları 4. Toplantısı'na katılacak.
(Şuşa)
3- CHP, MHP ve DEM Parti grup toplantıları gerçekleştirilecek.
(TBMM/13.30/10.45/12.45)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Enerji Sektöründe Siber Savunma Simülasyonu" programına katılacak.
(Ankara/10.00)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 11 ay vadeli hazine bonosunun yeniden ihracıyla 10 yıl vadeli devlet tahvilinin ilk ihraç ihalelerini yapacak.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut)
GÜNCEL
1- Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 94 yaşında hayatını kaybeden Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ın cenazesi, Ahmet Efendi Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığına defnedilecek.
(Ankara/12.43)
SPOR
1- Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu 3 müsabakayla başlayacak.
2- Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu, Ankara Crown Plaza Otel'de düzenlenecek.
(Ankara/10.00)
3- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı maçlar öncesi hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürecek.
(İstanbul/16.30)
4- UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Galatasaray Petrol Ofisi, Fransa'nın Olimpik Lyon takımına konuk olacak.
(Lyon/19.45)
5- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 3. hafta B Grubu maçında Türk Telekom, Slovenya'nın Cedevita Olimpija ekibini konuk edecek, A Grubu'nda ise Beşiktaş Fibabanka, İsrail'in Hapoel Shlomo takımıyla iç saha maçını Sırbistan'da oynayacak.
(Ankara/19.30/Belgrad/21.00)
6- Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci hafta maçında Galatasaray, Çekya'nın ERA Nymburg takımını ağırlayacak
(İstanbul/20.00)
7- CEV Kadınlar Challenge Kupası 32'li final turu ilk maçında Galatasaray Daikin, Yunanistan'ın AO Thiras takımını konuk edecek.
(İstanbul/20.00)