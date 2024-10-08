Fatih'te trajik olay: Karısı intihar etti, kendisi de intihara kalkıştı

Olay, saat 21.00 sıralarında Fatih'te Yeşil Tekke Sokak üzerindeki bir binada meydana geldi. İddiaya göre karı koca olan Turgut M. ve Dilber M. sabah tartıştılar. Tartışma sonrası evden ayrılan Turgut M. akşam saatlerinde geldiğinde eşini evde kendisini asmış halde buldu. Yaşadığı olay sonrası büyük bir şok yaşayan Turgut M. bu durum üzerine intihara kalkıştı. Daireden gelen sesler üzerine komşular polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, yaralı halde bulunan Turgut M.'yi ambulansla hastaneye kaldırılırken sağlık ekiplerinin incelemeleri sonucunda Dilber M.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, dairede incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından Dilber M.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.