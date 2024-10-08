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'Aşçı'ydı ataşe oldu denilen kişi, Uluslararası İlişkiler mezunu çıktı

Sözcü'nün bugün 1. sayfasından okuyucularına sunduğu "Almanca bilmeyen aşçıyı Almanya'ya ataşe atadılar" haberindeki kişinin uluslararası ilişkiler mezunu olduğu ve YDS'den 82,5 puan aldığı ortaya çıktı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Ekim 2024 07:42, Son Güncelleme : 08 Ekim 2024 07:46
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'Aşçı'ydı ataşe oldu denilen kişi, Uluslararası İlişkiler mezunu çıktı

Sözcü Gazetesi bugün 1. sayfasından "Almanca bilmeyen aşçıyı Almanya'ya ataşe atadılar" başlıklı bir haber yayınladı. Habere göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın Hacettepe Üniversitesi'nden sınıf arkadaşı Hüseyin Arabasüren'in damadı Seyfettin Batuhan Gül'ün Almanya Düsseldorf'taki Türkiye Başkonsolosluğu'na Çalışma Ataşesi olarak tayin edildiği iddia edildi.

'Liyakatsız' atama olarak öne sürülen haberde hiçbir belge sunulmazken Seyfettin Batuhan Gül'ün 'aşçı' olduğu ve yabancı dili olmadığı öne sürüldü.

AŞÇI DEĞİL, ULUSLARARASI İLİŞKİLER MEZUNU

Sözcü'nün söz konusu haberde 'aşçı' olduğunu öne sürdüğü Seyfettin Batuhan Gül'ün 'aşçı' olmadığı, uluslararası ilişkiler mezunu olduğu 2016 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde mezun olduğu ortaya çıktı.

YABANCI DİL SINAVINDA 12 PUAN FAZLA ALMIŞ
Diğer taraftan, Seyfettin Batuhan Gül'ün yurt dışı görevleri için 'İngilizce, Almanca ya da Fransızca dillerinin herhangi birinden YDS sınavı aracılığıyla 70 puan almak' şartını yerine getirdiği, 25 Mayıs 2024 tarihinde yapılan YDS'den yeterlilik puanı olan 70'den tam 12 puan fazla alarak 82,5 puan aldığı öğrenildi.

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