Discord ve Telegram sosyal medya çetelerinin yuvası oldu
Sosyal medya iletişim uygulamaları Discord ve Telegram'da istismarcılar yapay zeka botlarıyla sahte cinsel görüntüler üretiyor, çocuklar şantaj tuzağıyla batağa çekiliyor, intihar ve cinayet kaçınılmaz son haline geliyor.
ABD merkezli sosyal medya siteleri dünyanın dört bir yanında özellikle çocukların
hayatını riske atmaya devam ediyor. YouTube, X, Instagram, Facebook, Snapchat
gibi sitelerin yanı sıra son günlerde Discord ve Telegram gibi uygulamalar da
şantaj ve tehdit unsurlarıyla gündeme geliyor.
Türkiye'de de söz konusu siteler İstanbul'da geçen hafta Ayşenur Halil ve İkbal
Uzuner adlı iki genci vahşice öldürülmesinin ardından yine tartışmaların merkezine
oturdu. Fransa merkezli Euronews sitesindeki haberde Discord ve Telegram'a dair
verilere yer verildi:
CİNSEL GÖRÜNTÜLERİ ALIYOR
Bu iki iletişim ve paylaşım uygulaması, dünya genelinde aşırı sağ hareketlerin ve kadın düşmanı toplulukların şiddet eylemlerine ilişkin haberlerde sıklıkla adından söz ettiriyor.
Söz konusu toplulukların sıklıkla Telegram ve Discord'daki propaganda gruplarına
üye oldukları, saldırıların övüldüğü ve hatta yer yer planlandığı kanallarda
örgütlendikleri biliniyor.
Telegram ve Discord'da daha önce intikam pornosu, şantaj ve dolandırıcılık
amacıyla kullanılan pek çok kanal açığa çıkarılmıştı.
Discord'la beraber anılan bir kavram da İngilizcede seks (sex) ve gasp (extortion)
kelimelerinin birleşiminden Sextortion oluyor.
Cinsel içerikli görüntüleri paylaşma tehdidiyle insanların daha fazla cinsel
veya maddi sömürüye maruz bırakılması anlamına geliyor.
Bu durumda istismarcılar mağdurları, talep ettikleri şeyi alamazlarsa ellerindeki
içeriği çevrimiçi olarak yayınlamak veya kişinin aile ve arkadaşlarına göndermekle
tehdit ediyor.
TELEGRAM'DA DEV GRUPLAR VAR
Kurucusu Rus olan Telegram'ın 700 milyonluk küresel bir kullanıcı tabanı var. Özellikle 2019-2020 aralığında pandemide popüler oldu. Güvenli bir sohbet platformu olarak ün kazandı.
Bu ün, büyük ölçüde grup sohbeti işlevinden kaynaklanıyor. Bir Telegram grubunun
200.000 kadar üyeye ev sahipliği yapabilmesiyle bu uygulamadaki gruplar devasa
büyüklüklere ulaşabiliyor.
Telegram özellikle de intikam pornoları ve uygulamada sık kullanılan yapay
zeka botları sayesinde sahte cinsel görüntüler üretebilen ağlara en sık rastlanan
platformlardan biri haline geldi.
AİLE KİLİT ROLE SAHİP
Katil Semih Çelik'in işlediği kan dondurucu cinayetler ülke gündemini sarstı.Katilin daha önce de intihara kalkıştığı ve psikolojik tedavileri reddettiği öğrenilirken bu duruma nasıl geldiği ise merak konusu oldu. Bu konuda ailelerin üzerine düşen görevler neler? SABAH, bu soruları uzmanlara sordu.
Uzman Psikolog Kerem Gümüş: Çocukların antisosyal davranışlara sürüklenmesi
karmaşık faktörün etkileşimiyle gerçekleşir. Aile içindeki şiddet veya ihmal,
çocukların duygusal gelişimlerini olumsuz etkileyebilirken aşırı otoriter veya
aşırı serbest ebeveynlik tarzları empati ve duygusal bağ kurma becerilerini
zayıflatıyor.
Küçük yaştan olumsuz yetiştirilme davranışlarına maruz kalan çocukların zihninde
'Güçlü olursam dünyada barınabilirim, anca patron olduğumu ispatlayabilirsem
dünyada kalırım ya da içimdeki öfke ve nefretin intikamını dünyadan almalıyım"
gibi yanlış inanışlar oturur.
Psikolojik Danışman ve Aile Danışmanı Merve Yeşil: Sağlıklı sosyal beceriler,
psikolojik sağlamlık ve duygusal zekanın geliştirilmesine yardımcı olmak, destekleyici
bir aile yapısı oluşturmak, empati yeteneğini kuvvetlendirmek, duygularını sağlıklı
aktarabilmesine alan açmak ve destekleyici eğitim programlarından faydalanmak
bu riskleri azaltır.
UNICEF UYARIYOR
UNICEF'e göre, "Çocuk tacizcilerinin potansiyel kurbanlarıyla iletişim kurması, görüntüleri paylaşması ve başkalarını suç işlemeye teşvik etmesi hiç bu kadar kolay olmamıştı.
25 ülkedeki çocukların yaklaşık %80'i, internet ortamında cinsel istismar veya sömürü tehlikesiyle karşı karşıya hissettiklerini söylüyor.